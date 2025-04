Strafe Russell/Antonelli: Leclerc (Ferrari) rückt vor

​Das erfreuliche Quali-Ergebnis von Mercedes ist getrübt: George Russell (Zweitschnellster) und Kimi Antonelli (Viertschnellster) müssen um je einen Platz nach hinten, Leclerc und Gasly profitieren.

Mercedes durfte nach dem Abschlusstraining zum Grand Prix von Bahrain wirklich zufrieden sein: George Russell Zweitschnellster hinter dem bärenstarken Oscar Piastri im McLaren, der 18-jährige Kimi Antonelli Viertbester hinter Charles Leclerc im Ferrari. Beide Mercedes also in den ersten beiden Reihen – Respekt.

Aber die Freude ist von kurzer Dauer: Denn der Engländer und der Italiener in Diensten der Marke mit dem Stern müssen um je einen Rang zurück in der Startaufstellung.

Die Rennkommissare Garry Connelly (Australien), Matthieur Remmerie (Belgien), Tonio Liuzzi (I) und Mazen Al-Hilli (Bahrain) haben die Strafversetzung deshalb verfügt, weil die beiden Mercedes-Fahrer unerlaubt früh ihre Autos ans Ende der Boxengasse parkten, nach der Unterbrechung durch den Ocon-Crash.

Das Reglement sieht vor: Wettbewerber dürfen ihre Rennwagen erst dann in die Boxengasse vorziehen, wenn die Rennleitung verkündet hat, wann das Training wieder aufgenommen wird. Aber so lange wollte Mercedes nicht warten. Diese Ungeduld kommt sie nun teuer zu stehen.



Reihenfolge am Sonntag: Oscar Piastri (McLaren) auf Pole, Ferrari-Fahrer Charles Leclerc rückt in Reihe 1 schräg versetzt neben den Australien, Reihe 2 dann mit Russell und dem Alpine-Fahrer Pierre Gasly, in Reihe 3 der junge Antonelli neben WM-Leader Lando Norris.





Qualifying, Bahrain

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,841 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,175

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,009*

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,216

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:30,213*

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,267

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,423

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:30,680

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,772

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,303

11. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,245

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,271

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,886

14. Esteban Ocon (F), Haas, ohne Zeit

15. Alex Albon (T), Williams, 1:32,040

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,067

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,165

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,186

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,283

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,373



* jeweils ein Platz Strafe wegen zu frühen Befahrens der Fast-Lane