Schock für Max Verstappen: P7, riesige Probleme

​Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Rennwagen von Red Bull Racing nur auf Startplatz 7, happige acht Zehntelsekunden hinter Leader Piastri. Einziger Trost: WM-Rivale Norris hat versagt.

Der Speed oder besser: der mangelnde Speed von Red Bull Racing in Bahrain muss zu denken geben. Nach dem Geniestreich in Japan ist das gute Gefühl verflogen, Weltmeister Max Verstappen hat im Abschlusstraining zum Grand Prix lediglich Startplatz 7 herausfahren können.

Max monierte am Funk mehrfach Bremsen, für die er kein richtiges Gefühl aufbauen konnte, das führte zu einigen Ausrutschern. Und das wird im Rennen kaum besser, denn die Bahrain-Rennstrecke gilt als Reifenfresser, da wird sich der 64-fache GP-Sieger arg strecken müssen, wenn er unter die besten Fünf kommen will.

Verstappen über seine Quali: «Das war ganz schwierig. Ich bin mit den Bremsen überhaupt nicht klargekommen. Und es mangelte ständig an Reifenhaftung. Wir haben Schwierigkeiten auf verschiedenen Ebenen und das macht es knifflig, die Probleme zu lösen.»

«Wir haben keine klare Richtung, in die wir arbeiten könnten. Keine Ahnung, wie sich das nun im Grand Prix entwickeln wird. Ganz ehrlich, ich weiss nicht, was ich erwarten soll.»



«Ich werde versuchen, das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen und so viele Punkte zusammenklauben, wie ich kann. Aber Fakt ist – wir sind voll im Mittelfeld.»



Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Natürlich können wir mit Rang 7 nicht zufrieden sein. Max hat massive Probleme mit den Bremsen gehabt, aber auch abgesehen davon ist das ganze Qualifying in Sachen Konkurrenzfähigkeit unverständlich.»



«Es ist nicht nachvollziehbar, dass Max am Ende neben Norris steht – aber so weit hinten! Oder dass ein Gasly mit dem Rennwagen von Alpine auf P5 auftaucht. Die Mercedes sind verflixt schnell. Das wird ein ungewöhnliches Rennen.»





Qualifying, Bahrain

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,841 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,009

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,175

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:30,213

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,216

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,267

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,423

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:30,680

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,772

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,303

11. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,245

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,271

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,886

14. Esteban Ocon (F), Haas, ohne Zeit

15. Alex Albon (T), Williams, 1:32,040

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,067

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,165

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,186

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,283

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,373