Jackie Stewart fährt Demorunde, Schumi signierte Helm

Für den guten Zweck fährt Sir Jackie Stewart vor dem Bahrain-GP eine Demorunde. Dabei trägt er einen besonderen Helm, der von allen Formel-1-Weltmeistern unterschrieben wurde – auch von Michael Schumacher.

Ein besonderes Event für den guten Zweck!

Sir Jackie Stewart, mittlerweile stolze 85 Jahre alt, wird am Sonntag vor dem Bahrain-GP eine Demorunde fahren – mit einem ganz besonderen Helm und für einen ganz besonderen Zweck.

Der Weltmeister von 1969, 1971 und 1973 wird seinen 1973er-Tyrrell 006 für eine Demorunde über den Bahrain International Circuit steuern. Damit wird der älteste noch lebende Formel-1-Champion geehrt, das 75. Jubiläum der Formel 1 gefeiert – und Geld für den guten Zweck gesammelt, nämlich für «Race Against Dementia», einer Charity-Organisation für den Kampf gegen Demenzerkrankungen, die Stewart gegründet hat.

Für die Demorunde 60 Jahre nach seinem Formel-1-Debüt wird Sir Jackie Stewart außerdem einen ganz besonderen Helm tragen: Nämlich einen, der von allen noch lebenden Weltmeistern unterschrieben wurde. Der soll später für den guten Zweck versteigert werden.

Besonders: Auch Michael Schumacher, der seit seinem Skiunfall 2013 nicht mehr öffentlich aufgetreten ist, hat den Helm unterschrieben. Stewart sagte den Kollegen von der Daily Mail: «Es ist wunderbar, dass Michael den Helm für diesen guten Zweck signieren konnte – eine Krankheit, für die es keine Heilung gibt. Seine Frau half ihm dabei und vervollständigte damit die Sammlung jedes einzelnen Champions, der noch unter uns weilt.»

Gegen 15:40 Uhr Ortszeit, also 14:40 Uhr mitteleuropäischer Zeit, wird die Demorunde laut Plan in Bahrain gefahren.

Formel-1-Boss Stefano Domenicali: «Sir Jackie Stewart ist eine Legende unseres Sports und ein außergewöhnlicher Botschafter für Formel 1. Mit seiner Leidenschaft ist er mit seiner Organisation Race Against Dementia ein Anführer im Kampf gegen die Demenz. Wir sind sehr stolz, ihn in Bahrain zurück hinterm Lenkrad zu sehen, um unser 75-jähriges Jubiläum zu feiern und das Bewusstsein für einen so wichtigen Kampf zu schärfen, den er mit der Energie und dem Geist, die ihn immer ausgezeichnet haben, weiterführt.»

