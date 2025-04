Norris verhöhnt Red Bull/Verstappen: Weniger Jammern

​Wie tief sitzt der Stachel bei Forme-1-Ass Lando Norris, den Max Verstappen in Japan gesetzt hat? Der englische McLaren-Fahrer lässt sich in Bahrain zu spöttischen Bemerkungen über Red Bull Racing hinreissen.

WM-Leader Lando Norris musste beim Japan-GP dem Weltmeister Max Verstappen hinterher fahren und konnte froh sein, dass sein hinter ihm fahrender McLaren-Stallgefährte Oscar Piastri nicht mehr Druck machte. Verstappen gewann in einem Auto, mit dem kein anderer Formel-1-Fahrer dieses Rennen gewonnen hätte.

Danach setzte Max Verstappen einen Stachel: «Mit einem McLaren wäre ich in Japan am Horizont verschwunden, ihr hättet mich nie wiedergesehen.»

Darauf hat WM-Leader Norris im Fahrerlager des Bahrain International Circuit ziemlich dünnhäutig reagiert: «Max kann sagen, was immer er möchte. Ich glaube, dass Oscar und ich gute Fahrer sind. Verstappen ist vielleicht in einigen Dingen besser, aber gewiss nicht in jedem Bereich.»

«Ich hege grossen Respekt vor Max, aber ich weiss auch, dass einige Dinge nicht wahr sind. Er darf gerne mal kommen und unser Auto testen, wann immer er will, und ich freue mich darauf, die Enttäuschung in seinem Gesicht zu sehen, wenn er aussteigt.»



McLaren wird anhaltend unterstellt, beim Heckflügel einen Trick gefunden zu haben, der es ihnen erlaubt, mehr Top-Speed als die Gegner zu erreichen – weil sich der Flügel bei zunehmender aerodynamischer Last nach hinten biegen soll.



Dazu hat Max Verstappen gesagt: «Klar habe ich die Vergleichsbilder der Heckflügel am McLaren und an unserem Auto gesehen. Aber ich mach die Regeln nicht. Und ich überwache sie auch nicht. Ich weiss, was da passiert, aber ich bleibe ganz auf meinen Wagen konzentriert, denn was damit passiert, das kann ich beeinflussen.»



Nun hat Norris in Bahrain nachgelegt. Der Brite sagt, vor dem Hintergrund des Vorwurfs: «Wir halten alle Regeln ein, wir machen einen guten Job. Red Bull hatte alle Zeit der Welt, das Gleiche zu tun wie wir, aber sie haben es nicht getan. Vielleicht sollten sie einfach einen besseren Job machen statt ständig zu jammern.»



«Die sind doch völlig ahnungslos. Wie wollen sie bitteschön wissen, dass sich unter Heckflügel verbiegt? Die Leute können in die Welt setzen, was immer sie wollen, aber in Wahrheit haben sie keinen Schimmer.»





Qualifying, Bahrain

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,841 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,175

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,009 *

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,216

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:30,213 *

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,267

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,423

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:30,680

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,772

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,303

11. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,245

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,271

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,886

14. Esteban Ocon (F), Haas, ohne Zeit

15. Alex Albon (T), Williams, 1:32,040

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,067

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,165

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,186

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,283

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,373



* jeweils ein Platz Strafe wegen zu frühen Befahrens der Fast-Lane