Live-Ticker: Piastri & McLaren – verblüffende Zahlen

​Formel-1-GP von Bahrain, schon zum 21. Mal. Aber das derzeit so starke McLaren-Team hat ausgerechnet das Heimrennen ihrer Bahrainischen Besitzer noch nie gewonnen. Oscar Piastri will das ändern.

Der 24-jährige McLaren-Fahrer Oscar Piastri liegt in der Formel-1-WM nur 13 Punkte hinter Leader Lando Norris, 12 hinter Max Verstappen. In Bahrain hat der Australier gute Chancen, Boden auf Norris und Verstappen gut zu machen oder sie gar zu überholen.

Denn Norris hat in der Quali (wieder einmal) gepatzt, und der Red Bull Racing-Rennwagen von Verstappen ist erschreckend langsam.

Piastri geht hier als Favorit ins Rennen, der McLaren gilt als Reifenflüsterer, auf dem rauen Belag des Bahrain International Circuit ist das entscheidend, zudem beweist Piastri immer wieder kühlen Kopf, wo Lando Norris mental schwächelt.

Norris jagt hier seinen sechsten GP-Sieg, den zweiten 2025 nach China, und er könnte zum ersten australischen WM-Leader werden seit Mark Webber, der nach dem Japan-GP 2010 das Klassement anführte, am Schnapszahl-Datum 10.10.10.



Zudem bestreitet Oscar Piastri heute 13. April seinen 50. Formel-1-WM-Lauf.



Wie sich das alles entwickelt, darüber halten wir Sie ab ca. 16.15 Uhr mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Natürlich finden Sie weiter unten auch die wichtigsten F1-Sendungen unserer Kollegen vom Fernsehen. In Österreich überträgt ServusTV, in der Schweiz SRF zwei und in Deutschland Sky.





Qualifying, Bahrain

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,841 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,175

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,009*

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,216

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:30,213*

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,267

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,423

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:30,680

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,772

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,303

11. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,245

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,271

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,886

14. Esteban Ocon (F), Haas, ohne Zeit

15. Alex Albon (T), Williams, 1:32,040

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,067

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,165

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,186

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,283

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,373



* jeweils ein Platz Strafe wegen zu frühen Befahrens der Fast-Lane





Grosser Preis von Bahrain im TV

Sonntag, 13. April

12.55 Sky Sport F1 – Icons: Making Ayrton Senna

14.40 Sky Sport F1 – Icons: Lotus’ Ground Effect Revolution

15.00 Sky Sport F1 – Icons: Disruptors, Jordan GP

15.00 ServusTV – Vorberichte zum Rennen

15.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

16.50 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

16.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

17.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

17.00 Grosser Preis von Bahrain (bei uns im Live-Ticker, 57 Runden)

18.40 ServusTV – Analyse

18.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

19.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

20.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.35 ORF 1 – F1 Motorhome

00.25 ORF 1 – Wiederholung Rennen