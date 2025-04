Pierre Gaslys Wiederauferstehung: «Das ist irre!»

Von ganz unten auf Startplatz 4: Beim Formel-1-Grand-Prix in Bahrain startet Alpine-Pilot Pierre Gasly aus der zweiten Reihe. Letztes Jahr war er Letzter. Wie er das gemacht hat und wie nah er wirklich an der Spitze war…

Vom letzten Platz auf Startplatz 4!

Pierre Gasly war DIE Überraschung des Qualifyings in Bahrain. Der Franzose fuhr im Qualifying die fünftschnellste Zeit, wurde dann wegen der Strafe für Mercedes-Pilot Kimi Antonelli auf Rang 4 befördert.

Gasly war nach der Qualifikation mehr als zufrieden: «Ich bin so glücklich. Es war eine sehr besondere Runde im Q2 und im Q3. Ich kam aus der letzten Kurve und wusste, dass ich gut war, ahnte aber nicht, wie gut ich war im Vergleich zu den anderen. Ich bin sehr glücklich für das Team, weil es die ersten paar Rennen und auch dieses Wochenende nicht einfach war.»

Gasly war nur zwei Zehntel hinter George Russell, der die zweitschnellste Zeit fuhr, aber später auf Startplatz 3 gestuft wurde. Gasly: «Das ist irre! Das ist wirklich verrückt. So nah an der Pole-Position und selbst an Platz 3. Als ich das auf dem Bildschirm gesehen habe, war ich ein bisschen verrückt, weil es so eng ist, aber jetzt nur glücklich, weil es zeigt, dass das Auto Potenzial hat.»

Was für eine Entwicklung, was für eine Wiederauferstehung! Im Vorjahr war Gasly im Bahrain-Qualifying noch Letzter, im Rennen wurde er dann 18. 2024 – damals war der Bahrain-GP Auftaktrennen, lief der Alpine auf dem Bahrain International Circuit überhaupt nicht, Gaslys damaliger Teamkollege Esteban Ocon qualifizierte sich an Rang 19. Dieses Jahr funktioniert das Auto deutlich besser: Gaslys Teamkollege Jack Doohan startet von Platz 11.

Gasly: «Vor zwölf Monaten waren wir im Nirgendwo, hatten große Probleme. Zu sehen, was wir ich jetzt mit dem Auto machen konnte, macht mich glücklich und stolz.»

Die Chance also, für Alpine die ersten Punkte zu holen. Der Rennstall ist aktuell als einziges Team noch komplett ohne Zählbares.

Qualifying, Bahrain

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,841 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,175

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,009*

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,216

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:30,213*

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,267

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,423

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:30,680

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,772

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,303

11. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,245

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,271

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,886

14. Esteban Ocon (F), Haas, ohne Zeit

15. Alex Albon (T), Williams, 1:32,040

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,067

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,165

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,186

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,283

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,373

*jeweils ein Platz Strafe wegen zu frühen Befahrens der Fast-Lane