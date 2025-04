Sebastian Vettel: Lando Norris ist ein echtes Vorbild

Lando Norris und Sebastian Vettel 2023 in Japan. Vettel besuchte das Rennen und installierte Bienenstöcke am Rand der Rennstrecke

Vierfach-Formel-1-Champion Sebastian Vettel meldet sich zu Wort – und nennt McLaren-Pilot Lando Norris ein echtes Vorbild für seine offene Selbstkritik. Außerdem: Wie Vettel Lando Norris‘ WM-Chancen sieht.

Für Lando Norris ist es aktuell nicht leicht. In Bahrain stand er zu Rennbeginn nicht richtig in seiner Startbox, bekam eine Strafe. Er bezeichnete sich selbst im Qualifying als «planlos», machte zu viele Fehler und fühlte sich insgesamt nicht wohl.

Lando Norris ist ein Fahrer, der nicht nur in Bahrain, sondern bereits in den letzten Jahren seiner Karriere immer wieder offen über Fehler, Schwächen und Druck gesprochen hat. Mit seiner Offenheit, was einst schwierige Themen angeht, ist Norris ein Vorbild für viele – und sogar für einen viermaligen Champion.

Sebastian Vettel ist aktuell vor dem Formel-1-GP in Saudi-Arabien, organisiert dort ein Kart-Event für junge Frauen im Motorsport. Im Rahmen des Events sagte er zu unseren Kollegen von der Nachrichtenagentur Reuters über Norris und seine offene Selbstkritik: «Ich glaube, das ist eine positive Entwicklung, weil wir normale Leute sind. Wir haben normale Probleme wie jeder andere auch. Heldentum ist gut, aber es gehört auch zum Heldentum, über seine Probleme und seine Schwächen zu sprechen.»

Zu Norris sagt er: «Ich finde, das ist eine großartige Entwicklung, die man beobachten und miterleben kann. Das sind echte Vorbilder!»

Vettel selbst habe als Kind oft gesagt bekommen, er solle seine Schwächen verstecken, nicht weinen. Norris habe gezeigt, dass es in Ordnung sei, offener zu sein. Vettel: «Ich denke nicht, dass es ein Zeichen von Schwäche ist. Es mag von einigen Leuten kritisiert werden, aber wenn man das Gesamtbild betrachtet, denke ich, dass es einfach ein Fortschritt ist.»

In der WM-Wertung führt Norris vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Vettel würde Norris als «indirekten Favoriten» sehen. Teamchef Andrea Stella sei außerdem genau der Richtige, um die zwei starken Piloten im stärksten Auto des Feldes unter Kontrolle zu behaupten.

Dennoch verriet Vettel, dass er seinem Kumpel Lewis Hamilton die Daumen drückt… auch wenn er und sein Auto nicht die Favoriten um die WM seien.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872



Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden



Disqualifiziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6