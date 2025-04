Formel 1: Aus für Imola? Das sagt Domenicali

Könnte der diesjährige Formel-1-Grand-Prix in Imola der letzte im regulären Takt sein? Die Strecke steht vor dem Formel-1-Aus. F1-CEO Domenicali sagt: Es wird schwierig, zwei Italien-Rennen zu halten.

In gut einem Monat fährt die Formel 1 in Imola – und das zum letzten Mal? Der Vertrag der Rennstrecke läuft aus. Und dazu kommt: Nur knapp drei Autostunden entfernt findet der Italien-GP in Monza statt.

Muss sich Formel-1-CEO Stefano Domenicali von seinem Heim-GP verabschieden? Der Italiener wurde in Imola geboren. Doch sein Heim-Rennen steht vor dem Aus. Das Rennen könnte aus dem Kalender fallen.

Domenicali sagte gegenüber dem italienischen Radio RAI: «Es wird immer schwieriger, zwei Rennen im selben Land zu haben, weil das Interesse an der Formel 1 wächst. Das ist eine Situation, mit der wir uns in den nächsten Monaten beschäftigen müssen. Es ist also schwierig, mit Imola und Monza zusammen lange Zeit im Kalender zu sein.»

Die gute Nachricht für italienische Formel-1-Fans nämlich: Monza hat einen Vertrag bis 2031. Das ist aber gleichzeitig die schlechte Nachricht für Fans des Imola-Rennens, denn: zwei Rennen in einem Land sind, wie schon Domenicali sagt, schwer zu halten.

Italien ist aktuell das einzige Land mit zwei Grands Prix. In den USA finden mit Miami, Austin und Las Vegas gleich drei statt – das Land ist aber auch um einiges größer und ein wachsender F1-Markt. 2026 werden außerdem ausnahmsweise zwei Rennen in Spanien gefahren: Der Vertrag für Barcelona läuft noch – und der Vertrag für die neue Strecke in Madrid schon. Danach ist aber zu erwarten, dass Barcelona aus dem Kalender fällt – zumindest als jährliches Event, es also nicht regulär zwei Spanien-GPs geben wird.

Barcelona könnte eine der Strecken sein, die ab 2027 in eine Rotation gehen, also nicht jährlich, sondern zum Beispiel alle zwei Jahre im Wechsel stattfinden. Diese Rolle ist auch für Imola denkbar, um das bei Fans beliebte Rennen im Kalender zu halten. Spa wird in eine solche Rotation gehen.

Platz im Kalender geschaffen hat dagegen ein anderer Europa-GP: Die Rennstrecke in Zandvoort hatte bereits verkündet, dass der GP der Niederlande 2026 zumindest erst mal das letzte Rennen auf der Strecke sei. Damit wird also ein Slot ab 2027 verfügbar.

Dennoch drängen mehr Strecken in die Formel 1 als sie verlassen. Die Liste an Interessenten für einen Formel-1-GP ist groß: Thailand, Südkorea und auch immer wieder Thema, ebenso wie ein zweites Rennen in China. Auch möchte die Formel 1 nach Afrika. Kyalami in Südafrika bringt sich immer wieder ins Spiel. Die Gala des Weltverbandes FIA fand zuletzt in Ruanda statt.

Das geht automatisch auch auf Kosten der Europa-Rennen. In Europa findet derzeit die Mehrheit der Grands Prix statt.

Imola hatte in der Corona-Pandemie den Weg zurück in den Kalender geschafft. Einen Vertrag hat die Strecke eigentlich nur bis 2025. Doch weil 2023 der GP wegen der Flutkatastrophe in der Emilia-Romagna ausfallen musste, wollte man eigentlich den 2023er-Lauf 2026 nachholen. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es also – und sei es langfristig über eine Rotation...

