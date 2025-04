Yuki Tsunoda: «Wollte nicht, dass es so endet»

Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda verunfallte im zweiten F1-Training. Bitter für den jungen Piloten – dabei war sein Trainingsfazit bis dahin sehr positiv: Das Tempo sah gut aus und das Auto war gut abgestimmt.

Ärgerlicher Zwischenfall im zweiten Training – über den sich der Fahrer selbst vermutlich am meisten ärgert: Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda crashte im zweiten Training in Jeddah/Saudi-Arabien – dabei lief die Session bis dahin eigentlich ziemlich gut.

Tsunoda nach dem zweiten Training: «Zunächst einmal eine große Entschuldigung an mein Team für den Unfall heute. Ich habe einfach zu weit eingelenkt und habe die Mauer mit dem Rad touchiert. Danach hatte ich einen Schaden und einfach keine Kontrolle mehr.»

Gegen Ende der Session war er in der letzten Kurve mit dem linken Vorderrad hängen geblieben und dann geradeaus rechts in die Mauer eingeschlagen. Die Strecke in Jeddah ist tückisch und eng, bestraft kleine Fehler sofort.

Tsunoda: «Es ist frustrierend, weil das Tempo gut aussah, also ist es schade. Es ist auch positiv, da ich das Auto in ein gutes Fenster gebracht hatte. Wir hatten aufgrund meines Fehlers nur wenig Zeit für die Long-Runs, daher kann ich mich nicht wirklich beschweren. Ich wollte nicht, dass es so endet.»

Im zweiten Training wurde er trotzdem Sechster. In der früheren (wegen der Hitze wenig repräsentativen Session) wurde er Zehnter, drei Tausendstel hinter Teamkollege Max Verstappen.

Tsunoda: «Mein letzter Run mit den weichen Reifen war aufgrund des Warm-ups und allem anderen ebenfalls beeinträchtigt, sodass wir keine guten Voraussetzungen für das Qualifying haben, aber bisher war das Wochenende ganz okay. Wichtig ist, dass ich hier immer noch ziemlich zuversichtlich bin.» Trotz Rückschlägen also ein vorsichtig optimistisches Fazit…

2. Training, Saudi-Arabien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,267 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,430

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,547

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,749

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,942

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,963

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,973

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,106

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,193

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,220

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,242

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,306

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,371

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,488

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,662

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,754

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,912

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,007

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,019

Out

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Benzinleck

1. Training, Saudi-Arabien

01. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,239 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,246

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,309

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,341

05. Alex Albon (T), Williams, 1:29,606

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,618

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,779

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,815

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,818

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,821

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,907

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,916

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,934

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,976

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,011

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,183

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,583

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,595

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,029

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,038