Oscar Piastri warnt: «Konkurrenz nicht weit entfernt»

Oscar Piastri im zweiten Training in Jeddah

McLaren fährt in den ersten Wochen der neuen Formel-1-Saison meist der Konkurrenz davon. Doch nach dem ersten Trainingstag in Jeddah warnt Oscar Piastri: Die Konkurrenz ist nah dran. Er hat recht.

Nach einem auf dem Papier eigentlich sehr erfolgreichen zweiten Training in Jeddah/Saudi-Arabien warnt McLaren-Pilot Oscar Piastri dennoch: Die Konkurrenz ist nicht weit weg!

Der Australier fuhr im ersten Training die viertschnellste Zeit – im zweiten (also bei repräsentativeren Streckenbedingungen) musste er sich nur seinem Teamkollegen Lando Norris geschlagen geben und wurde Zweiter. Doppelte McLaren-Spitze im FP2 also wieder – wie in der Saison 2025 bislang das geübte Ritual.

Piastri bremste dennoch nach dem zweiten Training: «Ein solider Freitag. Es war ein etwas schwierigerer Tag, aber ich denke, das Tempo des Autos ist gut. Die Konkurrenz scheint nicht weit entfernt zu sein, also müssen wir noch ein paar Dinge ausbügeln, um uns für das Qualifying in die beste Position zu bringen.»

Im ersten Training war Pierre Gasly im Alpine Schnellster, die McLaren landeten «nur» auf den Plätzen 2 und 4. Allerdings fand die Session bereits um 16.30 Uhr Ortszeit statt, also bei Tageslicht und entsprechender Hitze. Die entscheidenden Sessions Qualifying und Rennen starten erst später am Abend, im Dunkeln und bei kühleren Bedingungen. Wie im FP2 also, wo beide McLaren oben waren. Dennoch dürfte der Team-Mix aus dem FP1 sowie der knappe Abstand zur Konkurrenz im FP2 McLaren zumindest ein wenig unruhig werden lassen.

Piastri hatte am Freitag nach dem Training gesagt: «Wir werden heute Abend alles noch einmal durchgehen und uns gut auf morgen vorbereiten.»

Denn Tatsache: Im FP2 lag Max Verstappen (Red Bull Racing) nur knapp über ein Zehntel hinter Piastri, generell ist das Feld in den Zeiten wie schon im FP1 nah beisammen.

2. Training, Saudi-Arabien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,267 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,430

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,547

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,749

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,942

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,963

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,973

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,106

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,193

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,220

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,242

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,306

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,371

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,488

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,662

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,754

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,912

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,007

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,019

Out

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Benzinleck

1. Training, Saudi-Arabien

01. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,239 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,246

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,309

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,341

05. Alex Albon (T), Williams, 1:29,606

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,618

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,779

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,815

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,818

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,821

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,907

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,916

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,934

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,976

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,011

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,183

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,583

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,595

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,029

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,038