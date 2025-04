Sebastian Vettel: Was Hamilton bei Ferrari braucht

​Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel (37) analysiert die Lage des siebenfachen F1-Weltmeisters Lewis Hamilton (40). Der Deutsche plädiert bei den Tifosi für ein wenig Geduld.

Fernando Alonso und Sebastian Vettel sind daran gescheitert, was vor ihnen Kimi Räikkönen und Michael Schumacher geschafft hatten – Weltmeister mit Ferrari zu werden.

Alonso wurde drei Mal WM-Zweiter (2010, 2012 und 2013), jedes Mal stand ihm Vettel mit Red Bull Racing vor der Sonne.

Vettel schaffte es zwei Mal zum zweiten Schlussrang (2017 und 2018), er musste sich jenem Fahrer beugen, der heute sein Glück bei Ferrari versucht – Lewis Hamilton.

Natürlich beobachtet der inzwischen 37 Jahre alte Vettel genau, was sein drei Jahre älterer, früherer WM-Rivale in Rot anstellt. Für den Heppenheimer kommt es wenig überraschend, dass sich der Brite noch schwertut, vom Sprint-Sieg in China mal abgesehen.

Der 53-fache GP-Sieger Vettel stellt bei Sky Sport F1 Deutschland fest: «Das war für Lewis ein grosser Schritt, wir sprechen hier von einer ganz anderen Team-Kultur. Ich sehe einen Hamilton, der sehr darauf bedacht ist, sich besser auf seinen neuen Rennwagen einzustellen. Aber es geht nicht nur darum. Es geht auch um zahlreiche Details wie etwa das Lenkrad mit all seinen Kontrollfunktionen, das er schon auf seine Bedürfnisse angepasst hat.»



«Sich in all so etwas hineinzuleben, das braucht einfach Zeit. Und das bindet auch Hirnkapazität, denn da sind viele Dinge dabei, die früher automatisch funktionierten.»



«Jeder weiss, wie hoch die Erwartungen an Hamilton sind, aber jeder weiss auch, welche Ziele Lewis selber verfolgt. Gewiss kann er mit den gegenwärtigen Ergebnissen nicht zufrieden sein, wenn ich daran denke, welche wettbewerbsorientierter Mensch er ist.»



«Aber Lewis ist ja nicht zufällig zum erfolgreichsten Formel-1-Fahrer geworden. Was ich höre, das ist, dass er derzeit überaus hart arbeitet, um alle Details auf die Reihe zu bekommen und den Wagen genauso hinzutrimmen, dass er sich perfekt einbringen kann.»

2. Training, Saudi-Arabien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,267 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,430

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,547

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,749

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,942

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,963

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,973

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,106

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,193

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,220

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,242

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,306

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,371

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,488

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,662

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,754

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,912

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,007

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,019

Out

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Benzinleck







1. Training, Saudi-Arabien

01. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,239 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,246

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,309

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,341

05. Alex Albon (T), Williams, 1:29,606

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,618

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,779

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,815

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,818

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,821

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,907

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,916

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,934

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,976

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,011

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,183

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,583

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,595

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,029

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,038