Max Verstappen (3.): So bewähren sich die neuen Teile

​Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen ist mit seinem Red Bull Racing-Rennwagen konkurrenzfähiger als in Bahrain. Der Niederländer sagt: «Die Balance des Autos ist ein wenig besser geworden.»

Dritter Platz für Max Verstappen im zweiten Training zum Formel-1-GP von Saudi-Arabien, auf dem Jeddah Corniche Circuit muss sich der 27-jährige Niederländer lediglich hinter den McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri anstellen.

Was den Fans von Verstappen Mut macht: Der Abstand auf das McLaren-Duo ist viel kleiner als noch vor einer Woche in Bahrain. Das bestätigt auch Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Auf eine schnelle Runde sind wir nicht so weit weg von den McLaren, aber an den Dauerläufen müssen wir noch arbeiten.»

Der 64-fache GP-Sieger Verstappen fasst seinen Tag so zusammen: «Wir haben heute verschiedene Dinge mit dem Auto ausprobiert. Wir haben dabei versucht, eine andere Richtung zu finden, und wir haben eine Menge daraus gelernt.»

«Wir sind immer noch nicht da, wo wir sein wollten. Ich schaue da nicht primär auf die Abstände, unterm Strich muss man sich auf sein eigenes Gefühl konzentrieren und darauf, was man vom Auto spürt. Die Balance ist ein bisschen besser geworden, aber die Dauerläufe sind immer noch ein bisschen schwierig für uns.»

«Es ist nicht einfach, den Jeddah Corniche Circuit mit der Strecke von Bahrain zu vergleichen, – andere Kurvenfolgen, höhere Tempi, ganz anderes Grip-Nivea. Auch die Abstimmung des Rennwagens ist völlig anders. Aber es ist trotzdem klar: Wir müssen weiter zulegen.»



«Schwer zu sagen, was im Abschlusstraining möglich ist. McLaren sticht natürlich wieder heraus, die sind auch hier verflixt konkurrenzfähig.»





2. Training, Saudi-Arabien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,267 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,430

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,547

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,749

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,942

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,963

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,973

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,106

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,193

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,220

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,242

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,306

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,371

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,488

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,662

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,754

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,912

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,007

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,019

Out

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Benzinleck





1. Training, Saudi-Arabien

01. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,239 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,246

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,309

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,341

05. Alex Albon (T), Williams, 1:29,606

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,618

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,779

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,815

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,818

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,821

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,907

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,916

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,934

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,976

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,011

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,183

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,583

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,595

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,029

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,038