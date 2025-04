Lewis Hamilton (Ferrari) nur 13. – aber keine Strafe!

​Das ist nie ein gutes Zeichen: Lewis Hamilton eilte nach dem zweiten Formel-1-Training in Jeddah mit aufgesetztem Helm von der Box ins Ferrari-Häuschen: nur Platz 13. Immerhin entging er einer Strafe.

Die gute Nachricht zuerst: Lewis Hamilton ist in Sachen Blockierens von Alex Albon (Williams) vom Haken – die Rennkommissare fanden, dass der Ferrari nicht in einer wirklich gefährlichen Art und Weise unterwegs gewesen sei, als Albon herangeschossen kam. In freien Trainings wird Behinderung nur noch dann geahndet, wenn es zu einer wirklich haarigen Situation gekommen ist.

Damit hat es sich auch schon mit guten Nachrichten. Auf der Minus-Seite steht: Platz 13 nach dem zweiten Training, nie eine wirklich gute Runde hingebracht, mehr als eine halbe Sekunde Rückstand auf den Viertplatzierten Charles Leclerc.

Nach einer ähnlichen Szene in Australien hatte der langjährige Formel-1-Fahrer Martin Brundle festgehalten: «Ich finde es alarmierend, dass Lewis aus der Box Richtung Teamgebäude trat – noch immer mit aufgesetztem Sturzhelm. Das habe ich früher auch gemacht, wenn es nicht gut gelaufen ist, und das ist nie ein gutes Zeichen. Ich wittere da Frust.»

Hamilton bleibt sehr diplomatisch: «Das war eine Herausforderung heute. Der Wagen ist noch immer zu wenig gut ausbalanciert. Ich bringe kein konstantes Fahrverhalten über eine ganze Runde zusammen. Wir haben viel Arbeit vor uns.»





2. Training, Saudi-Arabien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,267 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,430

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,547

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,749

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,942

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,963

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,973

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,106

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,193

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,220

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,242

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,306

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,371

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,488

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,662

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,754

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,912

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,007

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,019

Out

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Benzinleck





1. Training, Saudi-Arabien

01. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,239 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,246

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,309

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,341

05. Alex Albon (T), Williams, 1:29,606

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,618

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,779

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,815

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,818

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,821

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,907

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,916

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,934

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,976

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,011

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,183

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,583

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,595

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,029

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,038