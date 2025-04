Fred Vasseur (Ferrari): «Es ist wie beim Kochen»

Beim Formel-1-Grand-Prix in Saudi-Arabien will Ferrari mit einem neuen Unterboden endlich alle Zutaten für den GP-Sieg zusammenbringen. Teamchef Fred Vasseur verrät, warum es im Motorsport ein wenig wie beim Kochen ist…

Fünftes Rennen, fünfte Chance. In der ersten Trainingssession in Saudi-Arabien wirkte Ferrari stark. Hat die Scuderia das Geheimrezept gefunden, um alles aus dem Auto rauszuholen?

Im ersten Training in Jeddah fuhr Charles Leclerc die drittschnellste Zeit, Lewis Hamilton wurde Achter. Zeigt sich jetzt endlich der erhoffte Effekt des neuen Unterbodens – und wächst damit die Hoffnung, dass Ferrari vorne mitfahren kann? Der neue Unterboden war bereits in Bahrain am Auto, konnte dort allerdings wegen des Streckenlayouts nicht seine Wirkung entfalten. Das dürfte – so zumindest die Annahme – in Jeddah nun aber endlich deutlich werden.

Nach dem ersten Training will sich Teamchef Fred Vasseur noch nicht festlegen: «Wir sprechen nicht über Sekunden. Nach dem ersten Training müssen wir ruhig bleiben. Es hängt viel von der Einstellung des Motors und der Benzinmenge im Tank ab. Außerdem werden heute Abend die Streckenbedingungen komplett anders sein. Mit zehn Grad weniger wird es eine andere Strecke und eine andere Geschichte sein.»

Wie kann Ferrari also endlich das viel gepredigte Potenzial im Auto freischalten? Vasseur: «Der Schlüssel ist für alle der gleiche, außer vielleicht für McLaren, weil die einen Schritt voraus sind. Man muss alles zusammenbringen. Die Reifen sind sehr sensibel und sobald man einen Fehler macht, ist es ein Rückschlag. Wir sind im Feld sehr eng zusammen und müssen ruhig bleiben. Es ist aktuell so eng, dass man mit einem kleinen Fehler fünf oder sechs Positionen in der Startaufstellung verlieren kann.»

Vasseur: «Die Zutaten sind alle da. Aber es ist jetzt wie beim Kochen: Man muss die Zutaten im richtigen Moment zusammenbringen. Ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass wir schon das Beste aus dem Auto rausgeholt haben, vielleicht nur bei einigen Gelegenheiten. Aber es ist bei den anderen genauso, außer vielleicht McLaren mit ihrem Vorsprung.»

Vasseur zieht einen historischen Vergleich heran, um zu zeigen, wie eng das Feld aktuell zusammen ist: «Vor ein paar Jahren konnte man mit einem Set Mediums in Q1 gehen, ist eine Runde gefahren und war im Q2. Aber heutzutage müssen selbst die Top-Teams zwei Sets Soft aufziehen. Das Feld ist sehr eng beieinander und jeder Fehler wiegt schwer. Von außen wirkt es dann wie ein Drama – wir konzentrieren uns mehr auf die Performance und bleiben ruhig.»

Und vielleicht findet Vasseur als Chefkoch bei Ferrari ja die richtige Würze fürs Wochenende…

1. Training, Saudi-Arabien

01. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,239 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,246

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,309

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,341

05. Alex Albon (T), Williams, 1:29,606

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,618

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,779

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,815

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,818

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,821

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,907

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,916

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,934

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,976

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,011

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,183

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,583

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,595

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,029

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,038