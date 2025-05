Hülkenberg zur Verstappen-Strafe: «Keine Geschenke»

​Der Deutsche Nico Hülkenberg (35) hat 2024 beim Miami-Sprint einen bärenstarken siebten Platz eingefahren, damals mit Haas. Nun sagt der Emmericher: «Wir müssen von Anfang an auf Speed sein.»

Nico Hülkenberg ist mit positiven Erinnerungen nach Miami zurückgekommen – 2024 hat er hier für Haas im Sprint einen siebten Platz erkämpft.

Der 232-fache GP-Teilnehmer sagt: «Es ist prima, wieder in Miami zu sein – ich habe es in den letzten Jahren sehr genossen, hier Rennen zu fahren. An diesem einzigartigen Ort herrscht das ganze Wochenende über eine besondere Atmosphäre.»

«Ich mag den Rhythmus, den diese Strecke bietet, und die Sprint-Wochenenden hier sind immer besonders pikant. Du kannst dich nie entspannen: Nach nur einem Training geht es direkt ins Sprint-Qualifying, also ist es wichtig, dass wir von Anfang an auf Speed sind und das Auto in eine gute Position bringen.»

Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley: «Sprint-Wochenenden bringen eine zusätzliche Ebene Komplexität mit sich, aber sie bieten auch Möglichkeiten. Mit nur einer Trainingssitzung vor der Sprint-Quali gibt es keinen Raum für Fehler, und die Vorbereitung ist umso wichtiger.»



«Das Team hat hinter den Kulissen hart gearbeitet, und jetzt müssen wir es umsetzen, wenn es darauf ankommt. Im Rennwagen C45 steckt noch Einiges an Potenzial, das müssen wir erschliessen.»



Nico weiter: «Ich hoffe, schwer, wir haben noch nicht die Leistungsgrenze dieses Autos erreicht. Ja, in den vergangenen Rennen war es für uns schwierig, mal lief es besser, mal etwas weniger gut. In Jeddah etwa habe ich in der Quali nicht das Beste aus dem Wagen geholt. Einige unserer Probleme sind streckenspezifisch. Mittelschnelle Kurven schmecken dem Wagen besser als schnelle.»



«In der modernen Formel 1 musst du am Wochenende perfekte Arbeit abliefern, um zu punkten. Wir sind uns der Arbeit bewusst, die wir noch vor uns haben, aber wir sind nicht meilenweit von Punkten weg. Und auch die Umgebungstemperatur spielt eine tragende Rolle in der Art und Weise, wie das die Arbeit mit den Reifen beeinträchtigt.»



Nico wird auf die Strafe von Max Verstappen in Saudi-Arabien angesprochen (fünf Sekunden wegen seines Manövers gegen Oscar Piastri). Hülki meint: «Wenn du um einen WM-Titel geht, dann gibt es keine Geschenke. Was kurz nach dem Start in Saudi-Arabien passierte, das war für mich einfach Rennsport.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6