Norris (McLaren): «Piastri? Glaube den Unsinn nicht»

​Oscar Piastri hat drei der letzten vier Grands Prix gewonnen und seinem McLaren-Teamgefährten Lando Norris die WM-Führung abgenommen. Wie Norris die Situation einschätzt.

Oscar Piastri ist der Mann der Stunde: Der 24-jährige Australier hat drei der bislang fünf Grand Prix 2025 gewonnen, zuletzt die WM-Läufe von Bahrain und Saudi-Arabien. Mit seinem makellosen Rennen in Jeddah hat er die WM-Führung übernommen – von einem Lando Norris, der sichtlich unter Druck steht.

Bislang sind der Australier und der Engländer miteinander anständig umgegangen, aber es ist unvermeidlich, dass die beiden früher oder später das gleiche Stück Asphalt für sich beanspruchen werden, und dann geht das Theater los.

McLaren-CEO Zak Brown glaubt, darauf vorbereitet zu sein. Der Kalifornier sagt: «Wir haben zwei Rennfahrer, die um die Spitze mitgeigen, und in gewisser Weise spielt es gar keine Rolle, dass sie für das gleiche Team fahren. Sie werden auch bei den kommenden Rennen auf Augenhöhe fahren, und natürlich sind wir uns dessen bewusst, dass es früher oder später zu einer haarigen Situation kommen wird.»



Lando Norris will in Miami das Ruder herumwerfen. Am Wohlfühlfaktor mangelt es nicht – hier in Florida hat er vor einem Jahr seinen ersten Grand Prix gewonnen, und Piastri hat gleichzeitig in Miami noch keinen WM-Punkte erobert.



Norris – an diesem Wochenende mit einem Helm-Design in der Art einer Disko-Kugel unterwegs – sagt vor dem Wochenende: «Ich habe als Knirps immer davon geträumt, in der Formel 1 zu gewinnen. Und klar kommst du mit einem schönen Gefühl hier zurück, wenn du weisst, dass dir das hier gelungen ist.»



Zur Konkurrenzfähigkeit von McLaren sagt Norris: «Wir sollten auch hier das beste Auto haben, aber wir wissen – die Konkurrenz schläft nicht. Ein Fehler reicht, und du bist eben nicht vorne. Wir müssen darauf achten, ein sauberes Wochenende zu haben, denn das Sprintformat erlaubt keinen Fehltritt.»



«Was mich angeht, so arbeite ich an meinen Schwächen, ich muss auch in Q3 das Beste aus meinem Rennwagen holen können, und das habe ich in dieser Saison nicht so gut geschafft wie Oscar. Bei mir haben einige Dinge noch nicht Klick gemacht. Und das muss ich ändern.»



«Wir haben einige Verbesserungen aufgegleist, die mir das Leben leichter machen sollten, aber darauf kann ich mich nicht verlassen. Ich muss selber etwas ändern, damit ich bessere Rundenzeiten aus dem Auto hole.»



Passt der 2025er McLaren besser zum Fahrstil von Piastri? Lando: «Das ist nicht so einfach zu beantworten. Es gibt einfach ein paar Dinge, die mich nicht erlauben, das Auto so zu spüren, wie ich es brauchte, und nicht so gut fahren, wie ich das am schnellsten kann. Es ist nicht so, dass ich diesen McLaren nicht fahren kann, es ist eher so, dass ich mich nicht so im Wagen wohlfühle wie vor einem Jahr. Ob das für Oscar besser passt, spielt für mich keine Rolle. Ich will einfach wieder so fahren können wie Ende 2024. Das Ganze ist auch streckenspezifisch. Auf einigen Pisten geht es besser, auf einigen weniger gut.»



«Oscar macht derzeit einen feinen Job, Respekt. Aber ich glaube nicht an diesen Schwung-Unsinn. Es liegt einfach an mir, einen Gang höher zu schalten.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6