Charles Leclerc: Ferrari-Sieg dank Hamilton-Faktor?

​Der achtfache GP-Sieger Charles Leclerc stand in Silverstone schon drei Mal auf dem Podest: als Zweiter 2021, als Dritter 2019 und 2020. Vor Ausgabe 2025 sagt der Monegasse: «Silverstone war oft gut zu uns.»

Ferrari ist seit Mexiko Ende Oktober 2024 ohne Sieg, damals triumphierte der heutige Williams-Fahrer Carlos Sainz. Charles Leclerc wartet seit Texas 2024 auf einen neuen GP-Erfolg.

Der 27-jährige Monegasse stand 2025 vier Mal auf dem Podest (Dritter in Jeddah, Zweiter in Monaco, Dritter in Barcelona, Dritter in Spielberg), aber Ferrari fehlt die letzte Schärfe, um McLaren & Co. ohne Wenn und Aber zu schlagen.

Daran wird sich wohl auch in Silverstone nichts ändern, wo Ferrari 1951 den ersten Formel-1-WM-Lauf der Italiener gewinnen konnte (mit dem Argentinier José Froilán González); kein Rennstall ist beim britischen Grand Prix erfolgreicher als die weltberühmte Scuderia aus Maranello, mit 18 Siegen.

Aber in den vergangenen 18 Grands Prix in Silverstone konnte Ferrari nur drei Mal gewinnen (2022 mit Sainz, 2018 mit Sebastian Vettel, 2007 mit Kimi Räikkönen). Und auch die neun Heimsiege von Lewis Hamilton in Silverstone sind nichts wert, wenn der Ferrari nicht schneller wird.



Wie schätzt Leclerc (in der Formel 1 schon 47 Mal auf dem Siegerpodest!) die Chancen der Italiener ein? Charles im Fahrerlager des Silverstone Circuit: «Wir haben in den vergangenen vier Rennen drei Podestplätze errungen, damit dürfen wir zufrieden sein, denn wir werden Schritt um Schritt besser. Aber wir sind nicht in Siegform, und das ist für Ferrari nicht gut genug.»



«Hier in Silverstone haben wir in den vergangenen Jahren solide Ergebnisse eingefahren, und jeder weiss, wie herausragend Lewis auf dieser Strecke fährt. Von daher hoffe ich, dass wir – wenn alles ideal läuft – ein Wörtchen um den Sieg mitreden können. Ist schon verdammt lang her, dass wir letztmals gewonnen haben!»



«Die Ausgangslage war klar: Wir waren im Kampf um den Konstrukteurs-Pokal 2024 knapp geschlagen worden, und jeder hier dachte, dass wir auf diesem Niveau 2025 beginnen, aber in Wahrheit sind wir zurückgefallen. Daher ist die erste Saisonhälfte natürlich nicht so gelaufen, wie wir uns das erhofft hatten.»



«Nun sind wir im Laufe der vergangenen Rennwochenenden konkurrenzfähiger geworden, die Entwicklung stimmt, und ich weiss – da kommt noch mehr. Die Lücke zu McLaren wird kleiner, und ich glaube fest daran, dass wir sie schlagen können. Es ist aber auch so, dass der McLaren schon ein verflixt gutes Auto ist, schneller als sie zu werden, das ist schwierig. Ich wäre schon happy, wenn wir es schaffen würden, sie unter Druck zu setzen.»



«Ich kann nicht vorhersagen, wie die zweite Saisonhälfte für Ferrari wird. Ich kann nur hoffen: besser als die erste. Und wir müssen so aus unseren Fehlern helfen, dass wir vom ersten Rennen 2026 an ein siegfähiges Auto haben.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen







WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11