Heimspiel in Rot: Hamilton über seine Lieblingskurven

Ferrari-Star Lewis Hamilton ist der grosse Lokalmatador in Silverstone. Der siebenfache Weltmeister tritt in diesem Jahr erstmals im Ferrari zum Heimspiel an. Und er verrät, welche Ecken der Strecke er besonders mag.

15 Mal stand Lewis Hamilton in Silverstone auf dem GP-Podest, neun Mal davon als Sieger. Auch das letztjährige Rennen auf dem Traditionskurs entschied der Brite für sich – damals noch in Mercedes-Farben. Nun tritt er zum ersten Mal in Ferrari-Rot zum Heimspiel an – und die Vorfreude ist schon sehr gross.

Der Rekord-GP-Sieger schwärmt: «Silverstone ist schon seit jeher mehr als nur eine Rennstrecke für mich. Ich habe hier einige der unvergesslichen Highlights meiner Karriere gefeiert, und dass ich nun mit Ferrari zum ersten Mal hier antrete, ist etwas ganz Besonderes für mich. Mich verbindet so viel mit dieser Strecke, und dass Ferrari nun ein Teil dieser Geschichte wird, bedeutet mir sehr viel. Ich bin sehr stolz, hier in Rot anzutreten, und ich kann es nicht erwarten, die unglaubliche Energie des heimischen Publikums wieder zu erleben.»

Einige Kurven des 5,891 km langen Rundkurses haben es dem 40-Jährigen besonders angetan: «Es gibt einige Passagen, die besonders sind, aber von der Copse in die Maggots und Becketts ist nochmals etwas ganz Spezielles. Dieser Abschnitt ist so schnell, wenn du ihn richtig hinbekommst, fühlt es sich an, als würdest du fliegen.»

«Aber das, was Silverstone so speziell macht, ist die Atmosphäre. Die Liebe der Fans hat dafür gesorgt, dass ich hier so oft auf dem Podest stand. Vom ersten Silverstone-Sieg in der Saison 2008 bis zum neunten Triumph auf dieser Piste im vergangenen Jahr wurde ich immer unterstützt, egal, wo ich auf der Strecke war. Ich habe diese Energie immer auch im Cockpit gespürt», ergänzt der siebenfache Weltmeister.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen





WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11