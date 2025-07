Oscar Piastri, Lando Norris: McLaren im Chrom-Look

​Auf vielfachen Wunsch bringt der englische Traditionsrennstall McLaren einen beliebten Look von früher zurück auf die Bahn: Die Papaya-Renner von Oscar Piastri und Lando Norris in coolem Chrom.

McLaren und Partner Google Chrome haben eine spezielle Lackierung enthüllt, mit welcher WM-Leader Oscar Piastri und Österreich-GP-Sieger Lando Norris beim Grossen Preis von Grossbritannien 2025 antreten.

Die Enthüllung anlässlich einer Show am Londoner Trafalgar Square fand vor Formel-1-Fans statt, die Sonderlackierung zelebriert McLarens Historie auf der GP-Rennstrecke und soll ferner für die Geschwindigkeit von Google Chrome im Internet stehen.

McLaren fuhr jahrelang im coolen Chrom-Look, am Lenkrad sassen damals Könner wie Lewis Hamilton, Jenson Button oder Fernando Alonso.

Louise McEwen, Chief Marketing Officer von McLaren Racing: «Wir wissen, dass wir Millionen von Fans haben, die dem McLaren Formel 1 Team seit Jahrzehnten treu sind, aber es gibt noch Millionen mehr, die den Sport und das Team noch nicht kennen. Die Möglichkeit, unsere lange Geschichte mit Hilfe von Chrome zu feiern und zu präsentieren, ist eine fantastische Möglichkeit, diese neueren Fans mit uns auf die Reise zu schicken. In dieser Woche mit so vielen unserer Fans in London zu feiern, während wir uns auf unser Heimrennen vorbereiten, macht es noch spezieller!»



Adrienne Lofton, Vice President of Global Product and Integrated Marketing bei Google: «Google Chrome ist stolz darauf, gemeinsam mit McLaren für McLaren Racing Live: London am Trafalgar Square, um die ikonische Chrome-Lackierung zu enthüllen. Google Chrome bietet McLaren und Verbrauchern weltweit eine unvergleichliche Geschwindigkeit und Leistung. Wir freuen uns darauf, den Fans im Vorfeld des britischen Grand Prix in Silverstone die Energie des Fahrerlagers näher zu bringen.»







Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen







WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11