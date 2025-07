Ferrari-Teamchef Vasseur: Comeback in Silverstone

Beim Formel-1-Rennwochenende auf dem Red Bull Ring reiste Ferrari-Teamchef Fred Vasseur aus persönlichen Gründen vorzeitig ab. In Silverstone kehrt der Franzose zurück an den Kommandostand.

Das jüngste Kräftemessen in Spielberg beendete das Ferrari-Team mit dem zweitbesten Team-Ergebnis in diesem Jahr. Charles Leclerc und Lewis Hamilton fuhren als Dritter und Vierter über die Ziellinie und bescherten der Scuderia aus Maranello damit nicht nur 27 WM-Zähler (einen Weniger als in Monaco mit den Plätzen 2 und 5), sondern auch den zweiten Zwischenrang in der Konstrukteurswertung, den das Team kurzzeitig an Mercedes hatte abgeben müssen.

Nicht dabei war Teamchef Fred Vasseur, der den Red Bull Ring aus persönlichen Gründen vorzeitig verliess, wie das Team mitteilte. Beim anstehenden Rennwochenende in Silverstone sitzt der Chef der Roten wieder am Ferrari-Kommandostand, und er hofft, dass sich seine Mannschaft auch in Grossbritannien in Bestform präsentieren kann.

«Nach dem Rennen in Österreich steht mit dem GP in Silverstone eine WM-Runde auf dem Programm, die auf einem ganz anderen Streckentyp ausgetragen wird. Das Rennen hier ist ein echter Klassiker», erklärt der Franzose. «Das neue Upgrade, das wir in Spielberg auf die Strecke gebracht haben, hat sicherlich viel zum guten Ergebnis beigetragen, und wir wollen den Schwung nun auch für dieses Rennen nutzen.»

Wie das geht, liegt auf der Hand. «Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, dass man sich auf jedes noch so kleine Detail konzentriert, um eine starke Leistung zu erbringen. Deshalb werden wir uns wie immer auf uns selbst konzentrieren und versuchen, erneut ein reibungsloses Wochenende über die Bühne zu bringen», betont Vasseur.

«Das ist Lewis Hamiltons Heimrennen und er ist besonders bestrebt, eine gute Performance vor den Zuschauern zu zeigen, die ihn hier immer so stark unterstützen. Ich persönlich freue mich darauf, wieder an der Strecke zu sein und mit dem Team die spezielle Atmosphäre zu geniessen, die in Silverstone einfach einzigartig ist», ergänzt der 57-Jährige.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen





WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11