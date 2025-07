Max Verstappen: Kampfansage vor GP in Silverstone

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen kam im Rennen von Österreich nur drei Kurven weit, dann war der GP für ihn gelaufen. Beim zweiten Team-Heimspiel in Silverstone will er wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Die Erwartungen der vielen Verstappen-Fans, die zum Team-Heimspiel auf dem Red Bull Ring angereist waren, wurden nicht erfüllt – der Weltmeister der letzten vier Jahre konnte auf dem kurzen Rundkurs in der Steiermark nicht glänzen, er fiel schon nach wenigen Kurven aus. Das verfrühte Aus kam unverschuldet, Mercedes-Rookie Kimi Antonelli schoss den Niederländer ab.

Verstappen nahm es sportlich, denn auch zuvor gehörte der Niederländer nicht zu den Schnellsten im Feld. «Das war ein Wochenende zum Vergessen», erklärte er rückblickend. «Wir hatten ziemliches Pech und natürlich hätten wir uns ein anderes Ergebnis gewünscht», fügte er seufzend an.

Zum Glück bleibt nicht lange Zeit, um Trübsal zu blasen, bereits in dieser Woche steht das Kräftemessen auf dem Silverstone Circuit an, das die Mannschaft mit Sitz in Milton Keynes als zweites Heimspiel ansieht. Verstappen verspricht: «Wir wollen uns stärker zurückmelden und hoffen, dass wir bei der Analyse einen weg finden, mehr Tempo zu finden. So könnten wir beim weiteren Heimspiel konkurrenzfähig sein.»

«Wir haben uns angeschaut, was beim letzten Mal falsch lief und wir werden alles geben, um als Team voranzukommen», fügte der 65-fache GP-Sieger kämpferisch an. Mit Blick auf die Strecke erklärt er: «Silverstone hat viele Highspeed-Kurven, in denen das Überholen eine Herausforderung ist. Es ist eine geschichtsträchtige Piste, und das Wochenende ist immer sehr arbeitsreich für uns, weil so viele Events anstehen. Und ausserdem kann das Wetter immer auch ein Wörtchen mitreden. Mal schauen, was passieren wird. Für das Team ist es aber auf jeden Fall schön, so nah am Werk zu sein.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen





WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11