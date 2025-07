Lewis Hamilton (5.): «Auf Messers Schneide»

Formel-1-Star Lewis Hamilton musste sich im Qualifying zu seinem Heimspiel auf dem Silverstone Circuit mit der fünftschnellsten Runde begnügen. Der siebenfache Weltmeister erklärte danach, dass mehr möglich gewesen wäre.

Lewis Hamilton ist der unbestrittene König von Silverstone. Der siebenfache Champion konnte sein GP-Heimspiel in England bereits neun Mal gewinnen. Und sein neuer Brötchengeber Ferrari hinterliess in den freien Trainings einen starken Eindruck. Entsprechend gross waren die Erwartungen, mit denen der Rekord-GP-Sieger ins Qualifying startete.

Im ersten Qualifying-Segment musste er am Ende aber ums Weiterkommen zittern. Der Ferrari-Star belegte am Ende die 14. Position – und schaffte es damit knapp in die Top-15. Im Q2 drehte er dann die schnellste Runde. Und auch im Top-10-Stechen war er gut unterwegs – bis zur letzten Kurve, wie er hinterher berichtete.

«Die Runde am Ende war ziemlich gut, aber ich habe dann in der letzten Kurve etwas Zeit liegen lassen. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich für die erste Startreihe gereicht – oder zumindest für den dritten Startplatz», erklärte der 40-Jährige, dem letztlich zwei Zehntel auf die Pole-Zeit von Red Bull Racing-Titelverteidiger Max Verstappen fehlten.

«Aber es war auf Messers Schneide und bis zum Schluss habe ich alles rausgeholt, was ging, denke ich», fügte der 105-fache GP-Sieger an. «Ich fühle mich an diesem Wochenende im Auto deutlich wohler als zuvor, und das Publikum hier ist überwältigend. Es fehlt nicht mehr viel, aber wir brauchen noch etwa eine Zehntel, um näher an den Spitzenreitern dran zu sein.»

Den Traum vom ersten GP-Podestplatz in Rot vor heimischer Kulisse will er noch nicht aufgeben: «Ich werde heute Nacht davon träumen und morgen versuchen, ihn Realität werden zu lassen. Das Wetter könnte interessant sein, es sollte im Rennen trocken bleiben, es wäre aber cool, wenn es etwas Nieseln würde. Wir werden sehen, was passiert.»

Qualifying, Grossbritannien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,892 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,995

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,010

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,029

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:25,029

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,095

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:25,121

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25,374

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:25,621

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,785

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:25,746

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:25,826

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:25,864

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,889

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:25,950

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:26,440

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:26,446

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,504

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:26,574

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:27,060