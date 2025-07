Kimi Antonelli (6.): «Nicht der einfachste Freitag»

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli beendete den Trainingsfreitag auf dem Silverstone Circuit als Sechstschnellster. Sein Rückstand auf die Spitze war gross, dennoch war er zufrieden mit seinem Fahrzeug.

Der heisse Asphalt des Silverstone Circuits machte den Mercedes-Piloten am Trainingsfreitag schaffen. Das spiegelte sich auch in der Zeitenliste. Rookie Kimi Antonelli beendete das erste Training als Neuntschnellster, sein Rückstand auf die Zeit seines Mercedes-Vorgängers Lewis Hamilton, der im Ferrari die Bestmarke setzte, betrug 0,475 sec.

In der zweiten Session wuchs der Rückstand auf die Bestzeit, die Lokalmatador Lando Norris in den Asphalt brannte, auf 0,567 sec an. Dennoch rückte er in der Zeitenliste nach vorne und reihte sich gleich hinter Red Bull Racing-Star Max Verstappen auf dem sechsten Platz ein.

Hinterher erklärte der 18-Jährige: «Das war nicht der einfachste Freigag des Jahres. Die Temperaturen waren deutlich höher als erwartet, und das hat die Arbeit mit den Reifen etwas erschwert.» Gleichzeitig beteuerte er: «Dennoch fühlte sich das Auto gut an und ich war mit der Balance zufrieden.»

«Silverstone ist eine grossartige Strecke und es hat Spass gemacht, hier zu fahren und mit dem Auto die Grenzen auszuloten», schwärmte der Teenager aus Bologna daraufhin. Er betonte aber auch: «Es gibt Bereiche, an denen wir arbeiten müssen, und andere, in denen ich mich steigern muss. Ich bin gespannt, welche Fortschritte wir über Nacht erzielen können.»

Hoffnung macht der Blick auf die Wetterprognose. Antonelli sagt: «Für den Samstag sind etwas kühlere Temperaturen vorhergesagt, was uns helfen dürfte. Es soll bewölkt sein, wodurch die Streckentemperatur niedriger ausfallen dürfte. Wenn wir bis zum Qualifying noch etwas herausholen können, ist es weiterhin möglich, uns in den Kampf mit McLaren und Ferrari einzumischen, die hier bisher sehr stark waren. Mal sehen, was wir erreichen können.»

2. Training, Grossbritannien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,816 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,038

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:26,117

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,286

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,314

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,383

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,430

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,523

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,524

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:26,624

11. Alex Albon (T), Williams, 1:26,840

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:26,876

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:26,904

14. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,941

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,980

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,159

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,165

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,174

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,226

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:27,289

1. Training, Grossbritannien

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:26,892 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,915

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,042

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,095

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,163

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,217

07. Alex Albon (T), Williams, 1:27,304

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,351

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,367

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,432

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,678

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,844

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,909

14. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:27,958

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:28,057

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:28,086

17. Paul Aron (EST), Sauber, 1:28,142

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:28,147

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,332

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:28,397