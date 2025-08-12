WM-Duell der Teamkollegen: Warnung an McLaren
Lando Norris und Oscar Piastri sollen bis zum Schluss frei gegeneinander um den WM-Titel kämpfen, fordert Johnny Herbert
Die Formel-1-Saison wird in diesem Jahr von der Weltmeister-Mannschaft McLaren dominiert. In der Team-Wertung hat sich der Rennstall aus Woking bereits einen grossen Vorsprung erarbeitet, das zweitplatzierte Ferrari-Team hat weniger als die Hälfte der Punkteausbeute der Papaya-Truppe erobert.
In der Fahrer-Wertung ist der Vorsprung der beiden McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris auf Verfolger und Titelverteidiger Max Verstappen nicht ganz so gross, mit 97 (Piastri) bzw. 88 Punkten (Norris) fällt das Polster zum Red Bull Racing-Star dennoch komfortabel aus.
Auch deshalb dürfen die beiden Teamkollegen frei gegeneinander kämpfen – natürlich nur, wenn sie dabei Acht geben, sich nicht zu nahe zu kommen. Das ist zwar schon passiert, dennoch versuchen Teamchef Andrea Stella und CEO Zak Brown dem Australier und dem Briten gleiche Chancen einzuräumen.
Das ist auch gut so, findet Johnny Herbert. Der frühere GP-Pilot erklärte beim Experten-Stammtisch, der von «Formula1.com» organisiert wurde: «Ich will nicht sehen, dass McLaren sich da mit Befehlen einmischt, wie wir es im vergangenen Jahr erlebt haben. Man soll die Fahrer einfach machen lassen, und der Beste wird gewinnen.»
«Keiner will, dass ein Fahrer das Rennen schon gewonnen hat, weil er nach der ersten Kurve führt. Ich bin mir aber auch sicher, dass das nicht passieren wird. Das wird ein ganz direktes Duell der Beiden werden», ist Herbert überzeugt.
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20