WM-Duell der Teamkollegen: Warnung an McLaren

McLaren hat ein Luxusproblem, das starke Nerven braucht: In den teaminternen WM-Kampf von Oscar Piastri und Lando Norris greift das Team dennoch nicht ein. Das ist auch gut so, sagt Johnny Herbert.

Die Formel-1-Saison wird in diesem Jahr von der Weltmeister-Mannschaft McLaren dominiert. In der Team-Wertung hat sich der Rennstall aus Woking bereits einen grossen Vorsprung erarbeitet, das zweitplatzierte Ferrari-Team hat weniger als die Hälfte der Punkteausbeute der Papaya-Truppe erobert.

In der Fahrer-Wertung ist der Vorsprung der beiden McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris auf Verfolger und Titelverteidiger Max Verstappen nicht ganz so gross, mit 97 (Piastri) bzw. 88 Punkten (Norris) fällt das Polster zum Red Bull Racing-Star dennoch komfortabel aus.

Auch deshalb dürfen die beiden Teamkollegen frei gegeneinander kämpfen – natürlich nur, wenn sie dabei Acht geben, sich nicht zu nahe zu kommen. Das ist zwar schon passiert, dennoch versuchen Teamchef Andrea Stella und CEO Zak Brown dem Australier und dem Briten gleiche Chancen einzuräumen.

Das ist auch gut so, findet Johnny Herbert. Der frühere GP-Pilot erklärte beim Experten-Stammtisch, der von «Formula1.com» organisiert wurde: «Ich will nicht sehen, dass McLaren sich da mit Befehlen einmischt, wie wir es im vergangenen Jahr erlebt haben. Man soll die Fahrer einfach machen lassen, und der Beste wird gewinnen.»

«Keiner will, dass ein Fahrer das Rennen schon gewonnen hat, weil er nach der ersten Kurve führt. Ich bin mir aber auch sicher, dass das nicht passieren wird. Das wird ein ganz direktes Duell der Beiden werden», ist Herbert überzeugt.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20