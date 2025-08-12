Domenicali: Gewagter Vorschlag für die F1-Zukunft

Die Formel-1-Verantwortlichen arbeiten stetig daran, die Königsklasse zu verbessern. Auch Formel-1-CEO Stefano Domenicali denkt über die Zukunft des Sports nach. Und äussert zwei Wünsche für die Sprints der Zukunft.

Die Sprintrennen wurden 2021 eingeführt, um die GP-Wochenenden aufzuwerten. Statt nur eines Qualifyings und des Grands Prix dürfen die Fans an ausgewählten WM-Runden nun zwei Rennen und zwei Qualifyings geniessen. Geht es nach Formel-1-Chef Stefano Domenicali, sollen in Zukunft noch mehr Wochenenden im Sprint-Format über die Bühne gehen.

Dies erklärte der Italiener bei einem Gespräch mit den Kollegen von «The Race». Dabei äusserte er eine weitere Idee, die nicht bei jedem im und ausserhalb des Fahrerlagers gut ankommt. Domenicali würde gerne das Element der umgekehrten Startreihenfolge ausprobieren, um die Spannung in den Mini-Rennen zu vergrössern.

Als Beispiel dienen die Nachwuchsklassen Formel 2 und Formel 3, in denen die Top-10 bzw. die Top-12 des Freitags-Qualifyings in umgekehrter Startreihenfolge in den Sprint gehen. Domenicali sagte bei der Frage nach dem Verbesserungspotenzial der Mini-Rennen: «Ich denke, es gibt Möglichkeiten, zwei Dinge zu verändern, was wir aber mit den Teams und Fahrern und natürlich auch mit der FIA diskutieren müssen.»

«Das Eine ist die Frage, ob man mehr Sprints durchführen könnte. Und das andere ist die Einführung von umgekehrten Startreihenfolgen, die wir aus der Formel 2 und Formel 3 kennen. Das sind Diskussionspunkte, und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, um das mit den Teams gemeinsam ernsthaft zu besprechen», erklärte der frühere Ferrari-Chef.

Domenicali ist sich sicher: Das Interesse an neuen Formaten und Ideen ist in den vergangenen Jahren grösser geworden. Viele Fans reagierten aber nicht positiv auf eine mögliche Einführung der umgekehrten Startreihenfolge. Sie finden: Die Königsklasse hat kein weiteres künstliches Spannungselement nach der Einführung der DRS-Überholhilfe nötig.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20