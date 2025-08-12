Domenicali: Gewagter Vorschlag für die F1-Zukunft
Formel-1-CEO Stefano Domenicali
Die Sprintrennen wurden 2021 eingeführt, um die GP-Wochenenden aufzuwerten. Statt nur eines Qualifyings und des Grands Prix dürfen die Fans an ausgewählten WM-Runden nun zwei Rennen und zwei Qualifyings geniessen. Geht es nach Formel-1-Chef Stefano Domenicali, sollen in Zukunft noch mehr Wochenenden im Sprint-Format über die Bühne gehen.
Dies erklärte der Italiener bei einem Gespräch mit den Kollegen von «The Race». Dabei äusserte er eine weitere Idee, die nicht bei jedem im und ausserhalb des Fahrerlagers gut ankommt. Domenicali würde gerne das Element der umgekehrten Startreihenfolge ausprobieren, um die Spannung in den Mini-Rennen zu vergrössern.
Als Beispiel dienen die Nachwuchsklassen Formel 2 und Formel 3, in denen die Top-10 bzw. die Top-12 des Freitags-Qualifyings in umgekehrter Startreihenfolge in den Sprint gehen. Domenicali sagte bei der Frage nach dem Verbesserungspotenzial der Mini-Rennen: «Ich denke, es gibt Möglichkeiten, zwei Dinge zu verändern, was wir aber mit den Teams und Fahrern und natürlich auch mit der FIA diskutieren müssen.»
«Das Eine ist die Frage, ob man mehr Sprints durchführen könnte. Und das andere ist die Einführung von umgekehrten Startreihenfolgen, die wir aus der Formel 2 und Formel 3 kennen. Das sind Diskussionspunkte, und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, um das mit den Teams gemeinsam ernsthaft zu besprechen», erklärte der frühere Ferrari-Chef.
Domenicali ist sich sicher: Das Interesse an neuen Formaten und Ideen ist in den vergangenen Jahren grösser geworden. Viele Fans reagierten aber nicht positiv auf eine mögliche Einführung der umgekehrten Startreihenfolge. Sie finden: Die Königsklasse hat kein weiteres künstliches Spannungselement nach der Einführung der DRS-Überholhilfe nötig.
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20