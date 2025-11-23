Lando Norris (McLaren) gibt zu: «Ich hab’s verbockt!»
Max Verstappen geht an Lando Norris vorbei
Klar hatte Lando Norris mit seinem zwölften Formel-1-Sieg geliebäugelt, aber beim Grossen Preis von Las Vegas zieht er gegen Max Verstappen den Kürzeren: Rang 2 für WM-Leader Norris beim unterhaltsamen Nachtrennen, seine 44. Podestplatzierung in der Königsklasse.
Norris zeigte ein solides Rennen, aber zwei Mal hätte alles schiefgehen können. Nach dem Start stach Norris sofort aggressiv nach links, wo Verstappen heranrückte, der einen besseren Start gehabt hatte. Dann versemmelte Norris den Bremspunkt und musste nicht nur Verstappen passieren lassen, sondern auch George Russell.
Und zum Schluss des Grand Prix musste Norris Sprit sparen und wurde immer langsamer. Er rettete gegen George Russell 2,8 sec über die Ziellinie.
Und so stuft der Engländer seine Leistung ein: «Ein Schlüsselmoment war natürlich die erste Kurve, ich hab voll reingehalte und – äh – ich hab’s verbockt! Ich schätze, ich war heute einfach spendabel und wollte Verstappen siegen lassen. Nein, ernsthaft: Ich habe einfach zu spät gebremst. Das geht voll auf meine Kappe.»
Dennoch wirkt Norris nicht zerknirscht, sondern eher aufgekratzt und kichert: «Hey, das hier ist Las Vegas! Ich wollte doch, dass die Fans etwas zu sehen bekommen!»
Dann Lando sofort wieder ernst: «Das war heute nicht meine beste Leistung. Aber Max war der schnellere Mann, also geht sein Sieg voll in Ordnung.»
«Es war ein spassiges Rennen, aber auch knifflig. Wir hatten soliden Speed, aber eben nicht genug. Ich wollte nach dem Start aggressiv sein und habe es übertrieben.»
Was Norris verschweigt: Er wurde zum Schluss langsamer, weil es mit dem Sprit knapp wurde. Daher konnte Russell noch bis auf 2,8 Sekunden heranrücken.
Norris: «Am wichtigsten ist, dass ich auch in einem schwierigen Rennen wieder solide gepunktet habe. Ich bin also nicht allzu enttäuscht.»
Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +20,741sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +23,546
04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,650
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488
06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678
07. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134
10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369
11. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549
13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min
14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702
16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
Out
Alex Albon (T), Williams, Aufgabe
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 408 Punkte
02. Piastri 378
03. Verstappen 366
04. Russell 291
05. Leclerc 222
06. Hamilton 149
07. Antonelli 132
08. Albon 73
09. Hadjar 47
10. Hülkenberg 45
11. Sainz 44
12. Bearman 40
13. Alonso 40
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 786 Punkte
02. Mercedes 423
03. Red Bull Racing 391
04. Ferrari 371
05. Williams 117
06. Racing Bulls 86
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 64
10. Alpine 22