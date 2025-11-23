Lando Norris (McLaren) gibt zu: «Ich hab’s verbockt!»

​Zweiter Platz für WM-Leader Lando Norris beim Nacht-GP von Las Vegas: Der McLaren-Fahrer muss sich Sieger Verstappen beugen. Aber leicht hätte für Norris der zweite Platz verloren gehen können.

Klar hatte Lando Norris mit seinem zwölften Formel-1-Sieg geliebäugelt, aber beim Grossen Preis von Las Vegas zieht er gegen Max Verstappen den Kürzeren: Rang 2 für WM-Leader Norris beim unterhaltsamen Nachtrennen, seine 44. Podestplatzierung in der Königsklasse.

Norris zeigte ein solides Rennen, aber zwei Mal hätte alles schiefgehen können. Nach dem Start stach Norris sofort aggressiv nach links, wo Verstappen heranrückte, der einen besseren Start gehabt hatte. Dann versemmelte Norris den Bremspunkt und musste nicht nur Verstappen passieren lassen, sondern auch George Russell.

Und zum Schluss des Grand Prix musste Norris Sprit sparen und wurde immer langsamer. Er rettete gegen George Russell 2,8 sec über die Ziellinie.

Und so stuft der Engländer seine Leistung ein: «Ein Schlüsselmoment war natürlich die erste Kurve, ich hab voll reingehalte und – äh – ich hab’s verbockt! Ich schätze, ich war heute einfach spendabel und wollte Verstappen siegen lassen. Nein, ernsthaft: Ich habe einfach zu spät gebremst. Das geht voll auf meine Kappe.»



Dennoch wirkt Norris nicht zerknirscht, sondern eher aufgekratzt und kichert: «Hey, das hier ist Las Vegas! Ich wollte doch, dass die Fans etwas zu sehen bekommen!»



Dann Lando sofort wieder ernst: «Das war heute nicht meine beste Leistung. Aber Max war der schnellere Mann, also geht sein Sieg voll in Ordnung.»



«Es war ein spassiges Rennen, aber auch knifflig. Wir hatten soliden Speed, aber eben nicht genug. Ich wollte nach dem Start aggressiv sein und habe es übertrieben.»



Was Norris verschweigt: Er wurde zum Schluss langsamer, weil es mit dem Sprit knapp wurde. Daher konnte Russell noch bis auf 2,8 Sekunden heranrücken.



Norris: «Am wichtigsten ist, dass ich auch in einem schwierigen Rennen wieder solide gepunktet habe. Ich bin also nicht allzu enttäuscht.»







Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +20,741sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,650

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

07. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

11. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 408 Punkte

02. Piastri 378

03. Verstappen 366

04. Russell 291

05. Leclerc 222

06. Hamilton 149

07. Antonelli 132

08. Albon 73

09. Hadjar 47

10. Hülkenberg 45

11. Sainz 44

12. Bearman 40

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 786 Punkte

02. Mercedes 423

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 371

05. Williams 117

06. Racing Bulls 86

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 64

10. Alpine 22