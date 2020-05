«Lächerlicher Betrüger»: Fan-Kritik an Schummler Abt

Daniel Abt hat beim virtuellen Formel-E-Rennen einen Profi-Zocker für sich fahren lassen. Die Reaktionen fallen teilweise eindeutig aus.

Daniel Abt hat Mist gebaut. Der Audi-Pilot .ließ beim virtuellen Formel-E-Rennen einen Profi-Zocker für sich fahren – und löste damit einen Shitstorm aus. Die Kritik war groß nach dem Fehltritt, für den er sich am Sonntag entschuldigt hatte. Unter anderem muss er 10.000 Euro für einen guten Zweck spenden.

Doch die Aktion kam alles andere als gut an. «Lächerlicher Betrüger.. Aber Hauptsache auf Youtube Videos über sein e-Sport Equipment und seine ‚Lust‘ am eSport hochladen», schrieb ein Fan auf Twitter.

Abt hatte bis zu der Aktion in vier Rennen nichts gerissen, war ohne einen Punkt geblieben. Sim-Profi Lorenz Hörzing war beim fünften Lauf am Samstag in Berlin dannn aber auf Platz drei gefahren.

Es waren allerdings nicht alle gegen Abt, ein paar Fahrerkollegen zum Beispiel sprangen ihm zur Seite. Kelvin van der Linde erklärte: «Ich verteidige hier niemanden, bin aber sehr traurig, dass die Medien versuchen, einen Fahrer zu zerstören, weil andere Inhalte fehlen», schrieb der Südafrikaner, der im Kundensport für Audi unterwegs ist: «Keiner der Sportler auf Twitch, die versuchen, sich mit einem breiteren Publikum zu verbinden, ist dazu verpflichtet! Wir fahren für die Fans, nicht, weil wir nichts Besseres zu tun haben!»

«Völlig einverstanden», antwortete Abts Formel-E-Kollege Antonio Felix da Costa: «Wir verlieren aus den Augen, was wir wirklich tun und worauf es wirklich ankommt ... Akzeptieren wir Betrug? Nein, aber wer hat bei Monopol nie betrogen? Lasst uns die Dinge relativieren.»

BMW-Mann Connor De Phillippi kritisierte ebenfalls die Medien. «Es ist traurig, einige zu sehen, die es offenbar wirklich zu ihrer Mission machen, die Karriere von jemandem mit Meinungsartikel über Meinungsartikel zu zerstören. Ich entschuldige zu 100 Prozent keinen Fahrer, der eine schlechte Entscheidung getroffen hat, aber es wäre schön, mehr Respekt in der Community zu sehen.»

Wir haben einige Fan-Reaktionen zur Abt-Aktion gesammelt:

Traurig aber wie unprofessionell sich Daniel da verhalten hat. Zeugt von wenig Ehrgeiz und kostet ihm hoffentlich nicht sein Cockpit. Durchaus möglich dass das der Tropfen war der das Fass zum überlaufen gebracht hat.

Ohne Worte! Das wäre für mich ein Grund ihn aus seinem Formel-E Sitz zu katapultieren. Mehr kann man sich und nebenbei sein Team nicht blamieren.

Ich verstehe diesen hate an Daniel Abt nicht. Hatte durch die Aktion von Daniel jemand einen Nachteil, oder hat es jemanden geschadet? Nein. Also beruhigt euch mal.

Passt doch . Audi gehört zu VW und im bescheissen sind die ja ganz ganz groß. Das bekommen die wohl von klein auf mit vom Konzern

Wie peinlich bist Du nur? Allein der Aufbau der Kamera mit dem Ding welches das Gesicht verdeckte. Man sollte Dich aus dem Team werfen. Aber Papi wird’s schon richten.

das witzige ist einfach das er andere Rennfahrer für deren unsportliches Verhalten in seinen Youtube Videos kritisiert und dann selber so etwas abzieht (ja das waren auch virtuelle Rennen)

Wenn man bei einem großen Automobilhersteller angestellt ist, sollte man auch so auftreten...

Irgendwie ist der Herr Abt mir schon immer nicht so sympathisch gewesen, jetzt weiß ich auch warum

Audi fahren versaut den Charakter. Ich sag nur "Timo, schieb ihn raus!"..

was für ein Depp. der hat dem gesamten #iRacing #eSport #VirtualGP etc. einen Bärendienst erwiesen. wer wird denn jemals wieder glauben können, dass alles (den Umständen entsprechend) mit rechten Dingen zugeht?