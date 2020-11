Von Formel 1 zu Formel E: Danner-Wechsel zu Sat.1?

Die Formel-1-Ära bei RTL geht in wenigen Wochen zu Ende, dann steigt der Sender aus. Christian Danner hat offenbar eine neue Herausforderung gefunden.

Wenn in Abu Dhabi am 13. Dezember die letzte Zielflagge der Formel-1-Saison fällt, dann geht eine Ära zu Ende. Denn das Saisonfinale der Königsklasse wird auch das vorerst letzte Rennen sein, das RTL überträgt, der Sender steigt nach 30 Jahren aus.

Von 2021 an wird die Formel 1 vorerst nur im Pay-TV auf Sky zu sehen sein. Die Beteiligten suchen sich deshalb nun neue Aufgaben.

Und Kommentator Christian Danner hat offenbar eine gefunden: Wie der Express berichtet, soll Danner zu Sat.1 wechseln und dort ab 2021 die Formel E kommentieren.

Sat.1 wird die Elektrorennserie im kommenden Jahr neben der DTM live übertragen.

«Das ist die beste Möglichkeit, aber das muss ProSiebenSat.1 verkünden», sagte er dem Express: «Ich kann nur sagen: Ich bin in der Formel 1 und E gut aufgestellt. Ich war damals in Peking sogar beim ersten Formel-E-Rennen dabei, habe die Formel E von Anfang an unterstützt. Ich habe mich nie lustig darüber gemacht. Es ist auch ein Rennauto, mit was das angetrieben wird, ist mir Wurst. Hauptsache du hast Rauch an der Kette und kannst Gas geben.»

Bei Sat.1 hält man sich bedeckt. «Unser Motorsport-Team für 2021 verkünden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt», zitierte DWDL.de einen Sendersprecher.