Formel E: Mitch Evans, der Elektro-König von Rom 10.04.2022 - 16:46 Von Gerhard Kuntschik

© LAT Mitch Evans, der Elektro-König von Rom

Nicht ganz so dominant wie am Vortag, aber dennoch beeindruckend holte sich Mitch Evans Sonntag in Rom das Doppel und seinen insgesamt vierten Sieg in der Formel-E-WM.