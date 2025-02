ServusTV: Verstärkung für das Formel-E-Team

Lisa Ramuschkat berichtet aus der Boxengasse und dem Fahrerlager in Jeddah

Ab dem Jeddah E-Prix, der an diesem Wochenende über die Bühne geht, gehört Lisa Ramuschkat zum Team von ServusTV. Sie wird sich aus der Boxengasse und dem Fahrerlager melden.

Lisa Ramuschkat studierte Kommunikationswissenschaften und Psychologie in München (Bachelor-Abschluss) und erwarb einen Master in Sports Business Communications. Seit 2013 ist sie als Moderatorin vor allem im Sport (Fußball, Basketball, Motorsport) tätig.

«Ich bewarb mich bei ServusTV-Sportchef Christian Nehiba per Mail und traf ihn in Salzburg. Ich hatte keine konkreten Jobziele. Aber es gab tatsächlich den vakanten Posten in der Formel E. Ich hatte da Vorkenntnisse, weil ich drei Jahre bereits mit einem Formel-E-Team zusammenarbeitete. Ich freue mich total auf die neue Aufgabe und werde mich natürlich auf die deutschsprachigen Fahrer konzentrieren», sagt die gebürtige Hamburgerin.

Mit Kommentator Daniel Goggi und Redakteur Moritz Steidl hatte Lisa schon Kontakt, noch nicht aber mit Experte Daniel Abt. Der ist am Jeddah-Wochenende verhindert und wird durch Philipp Eng im ServusTV-Team ersetzt. Der Salzburger BMW-Werkfahrer (derzeit IMSA in den USA) war für das damalige Andretti-BMW-Team bereits im Formel-E-Testeinsatz (Marrakesh 2020).

Für Lisa Ramuschkat ist der neue Job «ein ganz toller», sie bleibt allerdings dazu auch Moderatorin bei Sky Sport News in ihrer Wahlheimat München. Weiters arbeitet die 33-Jährige für die Euroleague im Basketball (speziell Bayern München) und moderiert Talk-Runden: «Ich bin sehr breit aufgestellt.»

Sie lebt jetzt seit 13 Jahren in München, sei immer noch «Zugereiste», aber fühle sich sehr gut in der bayrischen Hauptstadt. Salzburg kennt sie auch bereits, nachdem sie schon einmal 2023 mit Red Bull einen Podcast machte.

Die Formel E fährt in Jeddah zwei Rennen. Start am Freitag und Samstag ist jeweils um 18.05 Uhr MEZ. Porsche-Pilot Antonio Felix da Costa kommt nach zweiten Plätzen in São Paulo und Mexiko als Führender mit 37 Zählern vor den Saisonsiegern Mitch Evans (Jaguar) und Oliver Rowland (Nissan, je 25) nach Saudi-Arabien.