Deutschland: Termine für Bahnsport-Prädikate sind fix

Für sieben nationale Prädikatsentscheidungen wurden Termine und Veranstalter gefunden. Eine Deutsche Meisterschaft auf Eis wird es 2022 erneut nicht geben, zur Speedway-Bundesliga ist noch nichts bekannt.

Der DMSB Speedway Paar Cup wird als erstes Prädikat in Deutschland am 25. Juni gefahren, Austragungsort ist das Motodrom am Cottaweg in Leipzig.

Die Deutschen Einzelmeisterschaften im Speedway wurden nach Stralsund an der Ostseeküste (U21) und Herxheim vergeben. In der Südpfalz wurde zuletzt 2006 das Finale der Deutschen Speedway-Meisterschaft ausgetragen, Christian Hefenbrock gewann damals den Titel vor Tobias Kroner und Thomas Stange. Martin Smolinski, der als Einziger dieses Quartetts noch aktiv ist, war an zweiter Stelle liegend mit Zündungsproblemen ausgefallen.

Auf der Langbahn werden die wichtigsten Prädikate im Herbst ausgetragen. Am 4. September wird in Berghaupten der Titel in der Gespannklasse vergeben, 14 Tage später auf der Grasbahn in Schwarme der Deutsche Einzelmeister ermittelt. Die Langbahnpokale, die Meisterschaften der nationalen Klasse, werden für die Gespanne in Mulmshorn und für die Solisten in Hertingen ausgefahren.

Die DMSB-Prädikate 2022:

25.06. Leipzig – DMSB Speedway Paar Cup

10.07. Mulmshorn – Deutscher Langbahn Pokal Seitenwagen

06.08. Hertingen – Deutscher Langbahn Pokal Solo

27.08. Herxheim – Deutsche Speedway Meisterschaft

04.09. Berghaupten – DMSB Langbahn Meisterschaft Seitenwagen

17.09. Stralsund – DMSB Speedway U21 Meisterschaft

18.09. Schwarme – Deutsche Langbahn Meisterschaft Solo