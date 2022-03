Gespann-Masters 2022: Anmeldungen bis zum 31. März

Die Meldeliste für das Gespann-Masters 2022 ist vom 1. bis zum 31. März geöffnet. Interessierte, auch absolute Neulinge, können sich beim sportlichen Leiter der B-Lizenz-Gespannserie, Mario Siebert, melden.

«Es geht los», freute sich Mario Siebert jetzt im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, «wir vom Gespann-Masters Förderverein haben feste Zusagen von vier Veranstaltern für unsere Rennserie, mit denen wir demnächst die Verträge abschließen werden.» Die sechste Auflage der auf Privatinitiative entwickelten Rennsportserie für 500-ccm-Bahngespanne und Teams mit nationaler B-Lizenz soll am 23. und 24. April auf der Speedwaybahn im belgischen Zolder beginnen.

Im Jahr 2020 konnte pandemiebedingt nur ein Rennen gefahren werden und ein Jahr später musste das Gespann-Masters trotz intensiver Bemühungen ganz ausfallen, weil den Bahnsport-Veranstaltern die Durchführung von Rennen unter Corona-Bedingungen zu unsicher war.

Nach dem Auftakt in Zolder soll das Masters am 1. Mai auf der Sandbahn in Lübbenau im Brandenburger Spreewald weitergehen. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Termin am 30./31. Juli beim MSC Angenrod. Ob auf dem Rußbergring nach zwei Jahren Pause gefahren werden kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Am 6. und 7. August wird das Gespann-Masters im Rahmen der 60. Ausgabe des Melsunger Grasbahnrennens an der St. Georgsbrücke ausgetragen und am 24. September ist das Leipziger Motodrom am Cottaweg wieder der Austragungsort des Finales der diesjährigen Serie.

Die Teilnahme von zehn bis zwölf Gespann-Teams wäre nach Aussagen Sieberts möglich. Anmelden können sich die Teams jetzt im Monat März direkt bei Mario Siebert oder über die Facebook-Seite des Vereins.

Dabei gibt es noch eine Besonderheit. Siebert: «Die Teams müssen Mitglied in unserem rein ehrenamtlich geführten Förderverein werden, denn wir wollen zum ADAC gehören. Wenn wir mindestens 60 Mitglieder haben, hoffen wir auf die Unterstützung durch den ADAC.»

Die für das Gespann-Masters angemeldeten Teams sollen demnächst in einem einheitlichen digitalen Programmheft vorgestellt werden. Auch die jeweiligen Heatschemen sollen hier aufgeführt werden. Die einzelnen Läufe der verschiedenen Renntage sollen zudem mit den Namen des jeweiligen Sponsors der Pokale benannt werden.