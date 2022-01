Gespann-Masters 2022: Sechs Veranstalter im Focus

Das Gespann-Masters 2022 soll über sechs Rennen gehen. Zusagen von fünf Veranstaltern hat Mario Siebert, sportlicher Leiter der Serie, bereits erhalten. Ab 1. März können sich interessierte Teams anmelden.

Zu Beginn des dritten Jahres der Corona-Pandemie hoffen nicht nur die Bahnsportler, dass dieser «Fluch» endlich zu Ende geht. Vor allem die Omikron-Variante lässt die Inzidenz wieder steigen, trotzdem zeigen sich Politiker und Virologen vorsichtig optimistisch, dass die Pandemie künftig zu einer Endemie wird.

Dabei geht man von der Annahme aus, dass das Corona-Virus wie die Grippe saisonal und geografisch begrenzt für Infektionswellen sorgt, ohne jedoch in einem Ausmaß wie bisher Menschen auf der ganzen Welt schwer krank zu machen. Unbestritten bleibt aber wohl auch: Das Virus ist auf dieser Welt und wird nicht mehr verschwinden.

Da heißt es, sich impfen lassen, Abstand halten, Hygiene-Maßnahmen beachten und bei Menschenansammlungen eine Alltagsmaske tragen. Dann sind auch wieder Sportveranstaltungen mit Publikum möglich, kluge Planung vorausgesetzt.

Auf der Langbahn war die vergangenen zwei Jahre «tote Hose» angesagt, bis auf jeweils zwei GP-Rennen um den Weltmeistertitel, je ein WM-Challenge und eine Deutsche Solo-Meisterschaft in Vechta.

Das Gespann-Masters, eine auf privater Initiative gegründete internationale Rennserie auf Gras- und Sandbahnen für Teams mit B-Lizenz, konnte nach erfolgreichen vier Jahren 2020 aufgrund der Pandemie nur einen Lauf austragen. 2021 fand sich aufgrund der unklaren Lage kein einziger Veranstalter.

Die wackere Organisationstruppe um Mario Siebert, der früher selbst erfolgreich in verschiedenen Seitenwagen als Beifahrer im In- und Ausland unterwegs war, gibt aber nicht auf und hofft auf die Saison 2022 und die sechste Auflage des Gespann-Masters. «Die Hoffnung stirbt zuletzt», seufzte der Hesse zum Jahreswechsel im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, angelehnt an Ciceros bekannten Ausspruch «Dum spiro spero» (Solange ich atme, hoffe ich).

Sechs Rennen stehen für 2022 auf der Agenda des «Gespann-Masters Förderverein», fünf Veranstalter hätten ihre Zusage bereits gegeben, ein weiteres sehr interessantes Rennen sei für Pfingsten geplant, so Siebert. Eine endgültige Zusage fehle aber noch.

Man wolle jetzt noch die Entwicklung der Pandemie bis Ende Februar abwarten, so Siebert, und ab 1. März soll dann die Anmeldeliste für das Gespann-Masters 2022 für die Rennteams geöffnet werden. Siebert: «Aber alles natürlich unter dem Vorbehalt, dass sich die Verhältnisse insgesamt wieder verbessern.»

Vorläufiger Terminplan Gespann-Masters 2022:

23./24. 04.: Zolder (B)

1. Mai: Lübbenau

5. Juni: tba

30./31. Juli: Angenrod

6./7. August: Melsungen

24. September: Leipzig