Hertingen: Hummel siegt und verbessert den Bahnrekord

Ex-Weltmeister Romano Hummel hat das internationale Grasbahnrennen in Hertingen gewonnen, Lokalmatador David Pfeffer wurde als bester Deutscher Sechster. Bei den Gespannen siegten die Briten Mitch Godden/Paul Smith.

Die Grasbahn in Hertingen zählt mit ihrer Hanglage zu den besonderen Bahnen Deutschlands. In der Startkurve geht es bergauf und ab der Hälfte der Gegengerade sowie in der Zielkurve wieder bergab. Romano Hummel ließ es am flottesten laufen und gewann seine drei Vorläufe. Vor dem Endlauf hatte der Niederländer bereits drei Zähler Vorsprung auf den Dänen Jacob Bukhave und den Tschechen Hynek Stichauer, die jeweils zwölf Punkte auf dem Konto hatten. Hummel konnte es somit problemlos verschmerzen, dass sein Landsmann Dave Meijerink, der in seinem zweiten Lauf ausgefallen war, ihm im Finale die einzige Niederlage beibrachte. Als bester Deutscher stand David Pfeffer mit elf Zählern im Finale und wurde im Endlauf sowie der Tageswertung Sechster.

Dass Hummel der schnellste Fahrer des Abends war, bewies er im Bahnrekord, als er seine eigene Bestmarke über eine fliegende Runde auf den Schnitt von 102,27 km/h hochschraubte.

Bei den internationalen Seitenwagen bewiesen Mitch Godden und Beifahrer Paul Smith, dass sie eine Woche vor dem Europameisterschaftsfinale weiterhin in Top-Form unterwegs sind. Das britische Duo konnte seine drei Vorläufe ebenso gewinnen wie das Finale und triumphierte vor den Gespannen Brandhofer/Mollema und San Millan/ Zapf.

Ergebnisse Grasbahnrennen Hertingen/D:



Internationale Lizenz Solo:

1. Romano Hummel (NL), 19 Punkte

2. Jacob Bukhave (DK), 15

3. Hynek Stichauer (CZ), 14

4. Dave Meijerink (NL), 12

5. Andrew Appleton (GB), 12

6. David Pfeffer (D), 11

7. Stephan Katt (D), 7

8. William Kruit (NL), 5

9. Mario Niedermeier (D), 5

10. Gabriel Dubernard (F), 3

11. Jens Benneker (D), 1

12. Fabian Wachs (D), 1



Internationale Lizenz Seitenwagen:

1. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 12 Punkte

2. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D), 9

3. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 7

4. Manuel Meier/Melanie Meier (D), 5

5. Marco Hundsrucker/Florian Niedermeier (D), 4

6. Mike Frederiksen/Jette Mærsk (DK), 3

7. Andreas Horn/Jack Düringer (D), 1

8. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 1



Nationale Lizenz Solo:

1. Timo Wachs, 20 Punkte

2. Dennis Helfer, 16

3. Louis Tebbe, 12

4. Henrik Todt, 7

5. René Hasenfratz, 3

6. Jörg Schneider, 2