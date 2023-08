Klaus Witt: ‚Stimme des Nordens’ im Mai verstorben

Wie erst jetzt bekannt wurde, starb am 9. Mai dieses Jahres mit Klaus Witt aus Wedel einer der renommiertesten Bahnsportsprecher im deutschsprachigen Raum. Er wurde 84 Jahre alt.

Klaus Witt ist tot. Die «Stimme des Nordens» schweigt für immer. «In den Glanzzeiten von Speedway- und Sandbahnrennen zählte er eindeutig zu den Stars der Szene, obwohl er ja gar nicht am Renngeschehen aktiv beteiligt war», sagte Egon Müller, Deutschlands einziger Speedway-Weltmeister, schon 2012 über den gebürtigen Kieler Klaus Witt, der Müllers Karriere als Sprecher und Kommentator intensiv begleitet hatte.

Klaus Witt beendete zwar beim MSC Brokstedt seine Tätigkeit als Sprecher bei deren Speedwayrennen, sorgte aber noch bei anderen Bahnrennen mit seiner markanten Stimme und stets zugewandten, freundlichen Art für die nötigen Informationen und Stimmungen, unter anderem auch bei der Eisspeedway-Weltmeisterschaft in Assen (NL).

Der Schleswig-Holsteiner Klaus Witt kam 1963 «aufgrund meiner frechen Klappe», wie er selbst mal gegenüber SPEEDWEEK.com sagte, zum Sprecherjob. «Ich war in Wedel beim Rennen und der Mann im Turm hat nicht immer genau gesagt wer fährt. Da habe ich mich bei Rennleiter Willy Hartz beschwert und der hat mir das Mikro in die Hand gedrückt und gesagt, dann solle ich es gefälligst selbst, aber besser machen.»

Ab da ging es los mit der Sprecherkarriere für den gelernten Fernsehtechniker, der seinen Beruf für den Bahnsport nie aufgab. «Wenn ich beispielsweise in Landshut oder Pfarrkirchen war, also ziemlich weit weg von zuhause, ging es noch am Sonntagabend zurück nach Wedel. Also spät in der Nacht ins Bett und am nächsten Morgen um 6 Uhr in der Früh raus aus den Federn.» Mit zirka 20 Rennen pro Saison fing es an, später war Klaus Witt in der Saison kein Wochenende mehr daheim. «Ohne die Unterstützung meiner Familie wäre das natürlich nicht möglich gewesen.»

Die Tätigkeit als Stadionsprecher hatte den rüstigen Mitsiebziger jung gehalten. Witt damals: «Man lernt so viele Leute kennen und man sieht die junge Fahrergeneration heranwachsen und sich entwickeln. Man ist in dieser Position mit jedem Fahrer per Du und es wird nie langweilig.»

Viele Persönlichkeiten waren Klaus Witt in Erinnerung geblieben: «Ich kann sie wirklich nicht alle aufzählen, aber Roelof Thijs, Don Godden, Ivan Mauger, Barry Briggs, natürlich Simon Wigg, Peter und Phil Collins und Georg Hack, wo ich mit dem Hubschrauber zu seinem Abschiedsrennen eingeladen wurde, und Rennleiter Reimer Hinrichsen vom MSC Jübek sind mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben.»

Es gab auch schwarze Stunden für Klaus Witt auf der Bahn. «Als Walter Diener in Schwarme tödlich verunglückte, habe ich überlegt aufzuhören. Und bei Werner Maltzahns Sturz ebenfalls in Schwarme, habe ich gedacht, so schlimm sah das doch nicht aus. Aber er hatte sich die Halsschlagader aufgerissen. In den späten 1970ern war ich zu Besuch bei Trevor Banks in England. Sein Bruder Graham musste bei einem Rennen als Fahrer einspringen und er kam vor unseren Augen zu Sturz und verstarb. Das war furchtbar.»

Aber Klaus Witt machte weiter als Sprecher, denn Methanolgeruch war für ihn ein Lebenselixier. «Wenn ich den nicht in der Nase habe, fehlt mir etwas.» Als ganz besondere Ereignisse waren ihm zwei Events aus dem Jahr 1983 in Erinnerung: «Das war der Gewinn der Team-WM im Eisspeedway in Berlin und Egon Müllers Sieg in Norden. Aber auch die WM-Endläufe auf der Langbahn in Esbjerg und beim Speedway in Vojens, die Flutlichtrennen in Landshut und die Eisspeedway-Finales in Assen sind unbedingte Highlights meines Sprecherlebens.»

Klaus Witt lebte zuletzt zurückgezogen als Privatier. Am 9. Mai war er im Haus auf dem Weg zu einem Termin beim Doktor. Noch an seiner Haustür brach er zusammen. Der bestellte Taxifahrer leistete noch Erste Hilfe, aber es war zu spät.

SPEEDWEEK.com spricht seiner Frau und der ganzen Familie ein herzliches Beileid aus.