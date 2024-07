Markus Venus in Zweibrücken das Maß der Dinge 09.07.2024 - 09:31 Von Manuel Wüst

© Manuel Wüst Markus Venus fuhr in Zweibrücken vorneweg

Das Startfeld der internationalen Gespannklasse bot in Zweibrücken so ziemlich alles, was Rang und Namen hat. In diesem gut besetzten Feld stach Markus Venus mit Markus Eibl im Beiwagen noch mal heraus.