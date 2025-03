Gespann-Masters-Förderverein sponsert B-Lizenz-Rennen

Das Feld der deutschen B-Lizenz-Seitenwagen ist weiter geschrumpft. Der Gespann-Masters-Förderverein sorgt sich und sponsert jetzt Clubs, die diese Klasse bei ihren Rennen fahren lassen.

Es war an sich eine gute Idee, die ein Team um den Leipziger Peter Richter und Mario Siebert aus Melsungen vor zehn Jahren hatte. Um dem immer weiter währenden zahlenmäßigen Rückgang der Gespanne im Bahnsport entgegen zu wirken, gründeten sie das Gespann-Masters für B-Lizenzteams. Daraus erwuchs dann auch der Gespann-Masters-Förderverein mit Heinz Hopfensberger an der Spitze.

Das lief auch recht ordentlich, bis auf Störfeuer, bedingt durch die Ausfälle aufgrund der Corona-Pandemie oder wetterbedingter Kapriolen. Und auch der zum Teil nicht optimale technische Zustand der einzelnen Teams sorgte für keine stabilen Fahrerfelder. Aufgefüllt wurden die dann aber immer durch ausländische Gespannteams, unter anderem aus Belgien und den Niederlanden.

Für die kommende Saison ist es um die Klasse B-Lizenz Seitenwagen aus deutscher Sicht ganz schlecht bestellt. «Bei uns in Melsungen bieten wir für unser Rennen am Samstag, den 2. August, diese Klasse an», so Mario Siebert vom MSC-Vorstand. «Es ist keine gemischte Klasse mit A- und B-Lizenz, sondern nur B-Lizenzler, die in der SBM und der NBM Punkte bekommen. Wir haben aber aus DMSB-Sicht aktuell hier nur vier Teams, Michael und Jan Glittenberg, Maik Teutenberg/Ingo Wedemeyer, Ingo Duttine/Katrin Schmidt und David Kolb/Pascal Hillmann. Dazu kommen Udo Poppe und Beifahrer mit einer Tageslizenz.»

Ein Gespann-Masters lässt sich daraus nicht so ohne Weiteres zimmern. Aber der Masters-Förderverein möchte trotzdem Rennmöglichkeiten für die B-Lizenzler schaffen. Siebert: «Daher haben wir beschlossen, den Clubs, die die B-Gespannklasse bei ihren Rennen fahren lassen, mit jeweils 300 Euro Sponsorengeld zu unterstützen. Aber es muss für sie Punkte in der SBM und NBM geben. Leistungsmäßig gleiche Gespanne aus dem Ausland können wie bisher beim Masters mitfahren. Die Meldungen sollen dabei an mich unter marioxsiebert@t-online.de gehen»

Gespann-Masters-Sieger von 2016 – 2024:

2016: 1. Kevin Hübsch/Michael Burger. 2. Oswald Bischoff/Mario Siebert. 3. Manuel Meier/Benjamin Meier.

2017: 1. Udo Poppe/Martin Weick. 2. Ole Möller/Dana Frohbös. 3. Sebastian Kehrer/Patrick Lepnick.

2018: 1. Mike Kolb/Nadin Piereck/Resi Hölper. 2. Nicole Standke/Kim Kempa. 3. Ole Möller/Dana Frohbös.

2019: 1. Mike Kolb/Nadin Piereck. 2. Marcel Raatjes/Marco Sterenberg (NL). 3. Manuel Meier/Benjamin Meier.

2020 (nur ein Coronalauf): 1. Joachim Martens/Des Vanzonhoven (B). 2. Nicole Standke/Resi Hölper. 3. Fabian Müller/Peter Maurer.

2022: 1. Mike Kolb/Desiree Holstein/Nadin Löffler. 2. Nicole Standke/Resi Hölper. 3. David Kolb/Patrick Herbst.

2023: 1. Fabian Müller/Peter Maurer. 2. Arne Friskovec/Sarah Strzewinski. 3. Jens Lorei/Ralf Bittner.

2024 (nur ein Rennen): 1. Mike Kolb/Jack Düringer. 2. Arne Friskovec/Sarah Strzewinski. 3. Joachim Martens/Des Vanzonhoven (B).