Josef Hukelmann: Sportpersönlichkeit 2022 im Emsland

Josef Hukelmann wurde kürzlich zum Ehrenvorsitzenden der NBM ernannt und jetzt erfolgte seine öffentliche Wahl zur Sportpersönlichkeit 2022 im Emsland. Der Werlter hat im Bahnsport noch viel vor.

Er ist ein Macher, ein Tausendsassa im Bereich Bahnsport, ein Netzwerker, Jugendförderer, Team-Manager, Rennleiter, Multifunktionär und jetzt auch Sportpersönlichkeit 2022 im Emsland. Die Rede ist von Josef (genannt Jupp) Hukelmann, dem 1. Vorsitzenden des MSC Hümmling Werlte.

Der mittlerweile 63 Jahre alte Werlter war bei der Sportlerwahl des Jahres vom Landkreis Emsland im Verbund mit den NOZ Medien, dem Wirtschaftsverband, der Sporthilfe und dem Kreissportbund Emsland als Titelkandidat nominiert worden. Die Öffentlichkeit konnte online über die verschiedenen Bereiche abstimmen.

Bei der Verkündigung der siegreichen Sportlerinnen und Sportler vor 300 geladenen Gästen in Emsbüren wurde dann auch der Name Josef Hukelmann genannt und zwar als Sportpersönlichkeit des Jahres 2022 im Emsland. Äußerst gerührt nahm Hukelmann anschließend den Sport-Oscar entgegen.

Hukelmann: «Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken für die vielen Glückwünsche zur Wahl. Danke aber auch an alle, die für mich und somit für unseren Sport abgestimmt haben. Ich denke, dass damit unser Sport wieder etwas mehr ins Licht gerückt worden ist. Meine Wahl ist auch eine Auszeichnung für den Bahnsport.»

Kurz vor Weihnachten hatte Hukelmann schon eine Ehrung erfahren. Nach 20 Jahren erfolgreichen Wirkens als Vorsitzender der NBM (Norddeutsche Bahnmeisterschaft) hatte er seinen schon länger angekündigten Abschied aus dieser Position genommen. Bei der turnusmäßigen NBM-Tagung im Dezember 2022 wurde er im Vereinsheim des MSC Werlte zum Ehrenvorsitzenden ernannt und mit viel Lob überschüttet.

Aber das Lob war gestern, inzwischen schaut Josef Hukelmann schon längst wieder nach vorne. Am 22. Juni haben er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter beim MSC Werlte wieder ein prestigeträchtiges Rennen vor der Brust. Auf dem 541 m langen Hümmlingring an der Bockholter Straße wird, wie immer in Werlte unter Flutlicht, der Grasbahn-Europameister gesucht.

Und als Team-Manager der deutschen Langbahn-Nationalmannschaft peilt Hukelmann gemeinsam mit Joachim Ohmer von der MSV Herxheim den zehnten WM-Titel in dieser Disziplin an. Gefahren wird am 24. September im niederländischen Roden.