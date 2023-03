James Haylock-Shanes: Armwunde will nicht zuheilen

Keine gute Nachricht kommt von James Haylock-Shanes. Die Armwunde des Briten, zugezogen 2022 beim Rennen in Aduard (NL), will nicht heilen. Keime sollen Schuld sein. Wie es mit dem Langbahn-As weitergeht, ist offen.

James Shanes aus Puddletown nahe Dorchester in Großbritannien wurde viermal British Masters Sieger und gewann zweimal die Grasbahn-Europameisterschaft, 2016 in Swingfield (GB) und 2017 in Hertingen. Seitdem war der kleine Brite auch ständig im Langbahn-GP dabei. Seine beste Platzierung war in der Saison 2017 mit Platz 4.

Shanes ist seit November 2021 mit Lauren Haylock verheiratet. Beide haben den jeweiligen Namen des Partners mit angenommen. Daher heißen sie jetzt James Haylock-Shanes und Lauren Haylock-Shanes. Das Paar hat mittlerweile zwei Kinder und bewirtschaftet gemeinsam mit Laurens Eltern ein 300 Hektar großes landwirtschaftliches Anwesen mit vielen Tieren.

Sportlich lief es für James in der letzten Saison alles andere als gut. Der Brite kam bei der Langbahn-Weltmeisterschaft nur bei zwei Grands Prix zum Zug und belegte in der Endwertung Platz 18. Der Grund: Mitte Juli stürzte er beim Grasbahnrennen im niederländischen Aduard im Finale schwer, brach sich dabei den Arm, ein paar Rippen und zog sich auch eine Lungenprellung zu.

Der Arm wurde genagelt, aber die Genesung verlief nicht so wie gewünscht. Es gab Komplikationen, wonach der Stift in einer weiteren Operation entfernt werden musste und durch eine Platte ersetzt wurde.

Aber die Wunde wollte bis heute nicht richtig zuheilen. Immer wieder ging es ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung, denn die Blutwerte waren nicht in Ordnung und es wurden Keime festgestellt. Woher diese Keime kamen, ist nicht geklärt.

Auf jeden Fall ist der Heilungsprozess nicht abgeschlossen. Ob und wann James Haylock-Shanes (25) wieder auf das Motorrad steigen kann, muss abgewartet werden.