EM-Quali Bad Hersfeld: Brandhofer/Mollema favorisiert

Am Samstagabend werden in Bad Hersfeld sechs Gespannteams plus zwei Reserve für das Finale zur Seitenwagen-EM in Eenrum gesucht. Acht deutsche Teams sind am Start, nur fünf fahren mit Lizenz des DMSB.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause richtet der MSC Bad Hersfeld am Samstagabend (19.30 Uhr) wieder sein traditionelles Flutlichtrennen auf der Bahn «Vorm Laufholz» aus. Mit der Qualifikation zur Grasbahn-EM der Seitenwagen hat sich der MSC Bad Hersfeld ein wichtiges Prädikat an Land gezogen.

13 Gespannteams sind ab 19.30 Uhr am Start, die sechs am Ende Besten plus zwei Reserve-Gespanne qualifizieren sich für das EM-Finale am 28. August in Eenrum (NL). Aus deutscher Sicht bereits für das EM-Finale qualifiziert sind Markus Venus und Beifahrer Markus Heiß vom RSC Pfarrkirchen, die beim letzten Durchgang 2019, ebenfalls in Eenrum, Vize-Europameister wurden.

Venus/Heiß sind das einzige Team mit DMSB-Lizenz, welches von der FIM Europe für Eenrum benannt wurde. Dazu kommen je zwei Teams aus Großbritannien (ACU) und den Niederlanden (KNMV), sowie eines aus Frankreich. Mit den Qualifizierten von Bad Hersfeld ist das 12er-Finaltableau komplett, plus die zwei Reserve-Gespanne.

Auf der nicht einfach zu fahrenden Grasbahn in Bad Hersfeld, wo abends oft die Feuchtigkeit aus dem nahen Fluss über das Gelände zieht, muss jedes Gespannteam am Samstag viermal ans Startband. Nach den 12 Vorläufen wird ein C-, ein B- und ein A-Finale gefahren, welches jeweils über die abschließende Platzierung entscheidet.

Markus Brandhofer vom AMC Haunstetten und seine Beifahrerin Sandra Mollema werden zum absoluten Favoritenkreis der Qualifikation in Bad Hersfeld gezählt. Die Niederländerin aus Loppersum gewann von 2016 bis 2019 als Beifahrerin von Multi-Champion William Matthijssen viermal den EM-Titel.

Starterliste Seitenwagen-EM Quali in Bad Hersfeld:

1. Imanuel Schramm/Frank Schiemer (D), FMS

2. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), DMSB

3. Oliver Möller/Lina Frohbös (D), DMSB

4. Marco Hundsrucker/Nadin Löffler (D), AMF

5. Andreas Horn/Christian Schädler (D), DMSB

6. Patrick Zwetsch/Victor Caric (D), DMSB

7. Manuel Meier/Melanie Meier (D), DMSB

8. Jan Kempa/Sina Stickling (D, KNMV)

9. Sven Holstein/Natascha Bartlett (NL/GB), KNMV

10. Klaas Kregel/Désirée Holstein (NL/D), KNMV

11. Clement Furet/Romani Furet (F)

12. Rachel Cox/John Cox (GB)

13. Mike Frederiksen/Jörgen Qvistgard (DK)

Im 12er-Solofeld in Bad Hersfeld fahren aus deutscher Sicht Stephan Katt, Jörg Tebbe, Jens Benneker, David Pfeffer und Fabian Wachs mit.