Startplatz eins für BMW M4 GT4 auf dem Nürburgring

Michael Schrey von Hofor Racing by Bonk holt die Pole-Position für das erste Rennen der ADAC GT4 Germany auf dem Nürburgring. In der Qualifikation landeten Fahrzeuge von vier Marken auf den ersten vier Positionen.

Michael Schrey vom Team Hofor Racing by Bonk Motorsport war in der Qualifikation für das Samstagsrennen der ADAC GT4 Germany auf dem Nürburgring nicht zu schlagen. Im BMW M4 GT4 umrundete er den 3,629 Kilometer langen Kurs in 1:34,069 Minuten. Das war zudem auch die schnellste Runde des gesamten Wochenendes. Schrey holte sich gleichzeitig auch den neugeschaffenen Pirelli Pole Position Award.

«Das war nahezu die perfekte Runde. Ich habe alle Sektoren einhundertprozentig getroffen. Das Auto war absolut super zu fahren», strahlte Schrey, der sich den BMW mit Gabriele Piana teilt. «Wir haben jetzt eine hervorragende Ausgangssituation für für Lauf eins. Nach der Pole-Position wollen wir natürlich auch im Rennen vorne bleiben. Unser Ziel ist ganz klar der Sieg.»

Ebenfalls aus der ersten Reihe losfahren wird der Mercedes-AMG GT4 von Julien Apothéloz und Luca Trefz (Mann-Filter HTP-Winward Motorsport). Apothéloz hatte die Qualifikation bestritten und einen Rückstand von 0,175 Sekunden. Mit seiner Zeit von 1:34,244 Minuten war der Schweizer auch der schnellste Junior-Pilot der Feldes.

Startplatz drei sicherte sich Phil Dörr im McLaren 570S GT4 von Dörr Motorsport, der 0,185 Sekunden zurücklag. Im Rennen teilt er sich das Fahrzeug mit Fred Martin-Dye. Der Porsche 718 Cayman GT4 von Tom Kieffer und Christian Kosch (Team Allied-Racing) belegten mit 0,210 Sekunden Rückstand Platz vier. Kieffer präsentierte sich somit auch als schnellster Trophy-Pilot.

Mit BMW, Mercedes-AMG, McLaren und Porsche befanden sich somit Fahrzeuge von vier Marken in den Top Vier. Platz fünf ging an den zweiten McLaren von Dörr Motorsport mit Aleksey Sizov und Patricija Stalidzane und einem Rückstand von 0,354 Sekunden.

Das erste Rennen der ADAC GT4 Germany wird am Samstag um 14.39 Uhr gestartet. SPORT1 übertragt ab 14.30 Uhr live im Free-TV. Hier das Ergebnis aus der Qualifikation zum Nachlesen