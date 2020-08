So gibt es GT Masters und GT4 im Fernsehen und Stream

An diesem Wochenende gastiert das ADAC GT Masters auf dem Nürburgring. An gleicher Stelle feiert die ADAC GT4 Germany zudem ihr Saisondebüt 2020. Natürlich kann man sich die Action auf den heimischen Bildschirm holen.

Das ADAC GT Masters gibt an diesem Wochenende (14. bis 16. August) auf dem Nürburgring so richtig Vollgas. Die Serie ist dort seit 2007 unterwegs und hat in der Eifel insgesamt schon 30 Wertungsläufe absolviert– so viele, wie auf keiner anderen Rennstrecke. Unglaubliche 36 Fahrzeuge werden diesmal an den Start gehen. Das verspricht natürlich jede Menge Action.

Wie üblich kann das ADAC GT Masters von zuhause aus verfolgt werden. Dazu werden verschiedene Möglichkeiten angeboten. In Bezug auf das Fernsehen ist SPORT1 die richtige Adresse. Am Samstag geht es um 12:45 Uhr mit der Vorberichterstattung (genannt Countdown) los. Ab 13:00 Uhr wird dann das erste Rennen live übertragen. Danach folgt ab 14:15 Uhr noch die Analyse.

Auch das zweite Rennen, welches am Sonntag ausgetragen wird, gibt es live bei SPORT1. Los geht es mit der Übertagung um 13:05 Uhr. Sonntags gibt es ab 14:15 Uhr auch wieder eine Analyse. Abgerundet wird der Tag dann mit dem ADAC GT Masters-Magazin ab 21:45 Uhr.

Wer noch mehr GT-Action sehen möchte, der kann sich zusätzlich natürlich noch die ADAC GT4 Germany anschauen. Die Rennen bieten immer einen tollen Unterhaltungswert. SPORT1 bringt auch die beiden GT4-Rennen live auf die heimischen TV-Bildschirme. Sie werden jeweils ab 14:30 Uhr im Free-TV übertragen.

Die Rennen des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany werden zudem im Live-Stream auf SPORT1.de, adac.de/motorsport und youtube.com/adac gezeigt.

Darüber hinaus macht es auch Sinn, das Livetiming zu beobachten. Somit behält man einen Überblick über die gefahrenen Rundenzeiten und sieht, wie es auf der Strecke gerade steht. Für das Livetiming wird auf der Website des ADAC GT Masters bzw. der ADAC GT4 Germany ein Link hinterlegt. Das Livetiming ist neben den Qualifikationen und den beiden Rennen auch während der freien Trainings einsehbar. Somit steht einem Wochenende voller Motorsport-Action nichts mehr im Wege. Hier hat der ADAC den Zeitplan des Wochenendes hinterlegt, der angibt, wann welche Serie unterwegs sein wird.