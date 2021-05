Mercedes-AMG mit GT4-Pole-Position in Oschersleben 16.05.2021 - 10:41 Von Martina Müller

ADAC GT4 Germany © ADAC Motorsport Der Mercedes-AMG GT4 vom Team Zakspeed

Zakspeed-Pilot Théo Nouet fuhr die Bestzeit in der zweiten Qualifikation der ADAC GT4 Germany in der Motorsport Arena Oschersleben. Champion Nicolaj Møller Madsen in letzter Sekunde ganz knapp geschlagen.