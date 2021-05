BMW-Duo Schrey/Piana siegt erneut in Oschersleben

Zwei Siege in Oschersleben: Der BMW M4 GT4 von Hofor Racing by Bonk Motorsport

Perfektes Wochenende für Michael Schrey und Gabriele Piana in der ADAC GT4 Germany in Oschersleben. Das BMW-Duo gewinnt beide Läufe und baut die Tabellenführung aus. Starker Auftritt von Gabriela Jílková im Mercedes-AMG.

Michael Schrey und Gabriele Piana von Hofor Racing by Bonk Motorsport haben in der Motorsport Arena Oschersleben einen perfekten Saisonstart hingelegt. Im BMW M4 GT4 gewannen die Vize-Meister der Saison 2020 nach dem Rennen am Samstag auch den Lauf am Sonntag. Im einstündigen Rennen überquerten zunächst Jan Marschalkowski und Théo Nouet (Team Zakspeed) im Mercedes-AMG GT4 die Ziellinie als Erste. Deren Mercedes-AMG GT4 wurde nach dem Rennen jedoch von den Sportkommissaren des DMSB disqualifiziert, da die Feuerlöschanlage im Fahrzeug nicht aktiviert war. Das Team Zakspeed hat gegen diese Entscheidung eine Berufung angekündigt, das Ergebnis ist daher vorläufig. Platz zwei geht an Marc de Fulgencio und Robin Falkenbach (Leipert Motorsport) vor Robert Haub und Gabriela Jílková (Team Zakspeed, alle Mercedes-AMG GT4).

Marschalkowski und Nouet drückten dem Sonntagsrennen in Oschersleben klar den Stempel auf. Nouet war von der Pole-Position gestartet und setzte sich in den ersten Runden gleich vom Rest des Feldes ab. Dahinter fuhr zunächst Nicolaj Møller Madsen (Team Allied-Racing) auf Platz zwei. Doch die drittplatzierte Gabriela Jílková machte im zweiten Zakspeed-Mercedes-AMG Druck auf den amtierenden Champion. Nach rund 13 Rennminuten überholte die schnelle Tschechin den Dänen schließlich mit einem sehenswerten Manöver und machte sich auf die Verfolgung von Teamkollege Nouet. Auch Michael Schrey fuhr wenig später später noch an Møller Madsen vorbei.

Im weiteren Rennverlauf schloss Jílková immer dichter zu Nouet auf, konnte jedoch kein Manöver mehr setzen. «Mein Start war super und ich konnte in den ersten Runden gleich einen Vorsprung herausfahren. Danach habe ich die Reifen für Jan geschont», meinte Nouet, der in Oschersleben das Debüt in der ADAC GT4 Germany gab.

Um die Position hinter Marschalkowski gab es einen spannenden Fight zwischen Gabriele Piana, der den Hofor Racing by Bonk Motorsport-BMW von Schrey übernahm und Jílkovás Teamkollege Robert Haub. Letztendlich setzte sich Piana durch und erbte nach der Disqualifikation des Fahrzeuges von Marschalkowski/Nouet den Sieg. Weil Haub beim Herausfahren aus der Boxengasse die weiße Linie überquerte, bekam er eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe und verlor so noch Platz zwei an die Markenkollegen de Fulgencio/Falkenbach. Für Falkenbach bedeutete dies gleichzeitig auch den Sieg in der Junior-Wertung.

Vierte wurden Christer Jöns und Fred Martin-Dye (Dörr Motorsport) im McLaren 570S vor Nicolaj Møller Madsen und dessen Teamkollege Dennis Fetzer. Rang sechs ging an die Porsche-Fahrer Alexander Tauscher und Levi O'Dey (Küs Team Bernhard) vor John Paul Souther und Jan Philipp Springob (T3 Motorsport) im Audi R8 LMS GT4. Das zweite Rennwochenende der ADAC GT4 Germany 2021 findet vom 11. bis 13. Juni auf dem Red Bull Ring statt.