Zandvoort: Equipe Verschuur kommt in die GT4 Germany

Mit unter anderem Jos Verstappen gewann die Equipe Verschuur 2008 in einem Porsche RS Spyder die LMP2-Klasse der 24h Le Mans. Jetzt geht das bekannte Team in die starke ADAC GT4 Germany.

Neuzugang beim dritten Rennwochenende der ADAC GT4 Germany auf dem CM.com Circuit Zandvoort: Las Moras Racing by Equipe Verschuur bringt einen McLaren 570S GT4 an den Start. Das Steuer des britischen Boliden teilen sich die beiden Niederländerinnen Liesette Braams und Gaby Uljee. «Zandvoort ist unsere Heimstrecke. Dort haben wir jede Menge Erfahrung. Somit freuen wir uns riesig auf den Gaststart in der ADAC GT4 Germany», erläutert Braams.

Die 49-Jährige hat bereits am vergangenen Rennwochenende der ADAC GT4 Germany auf dem Red Bull Ring teilgenommen. Dort teilte sie sich den BMW M4 GT4 von Driverse mit ihrer Landsfrau Sandra van der Sloot und erreichte die Plätze 18 und 19. «Ich habe das Rennwochenende in Österreich sehr genossen», stahlt Braams. «Die ADAC GT4 Germany ist richtig gut organisiert. Die Atmosphäre im Fahrerlager ist ebenfalls klasse.»

Für Zandvoort wechselt Braams vom BMW aber auf den McLaren. Das entsprechende Rennfahrzeug befindet sich sogar im Familienbesitz. Um die technische Betreuung des Einsatzes kümmert sich die Equipe Verschuur. «Ich kenne das Team seit vielen Jahren und bin von der Qualität total überzeugt. Tatsächlich habe ich bei der Equipe Verschuur auch meine Rennkarriere begonnen», beschreibt Braams den Hintergrund der Teamwahl. Der Rennstall von Frans Verschuur ist im Motorsport eine bekannte Größe. Beispielsweise konnte 2008 mit einem Porsche RS Spyder die LMP2-Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans gewonnen werden. Am Steuer saß damals unter anderem Jos Verstappen, der Vater von Formel-1-Star Max Verstappen.

Auch bei der zweiten Pilotin im McLaren-Cockpit ist Motorsport Dauerthema. Gaby Uljee ist die Ehefrau des bekannten Rennfahrers Tim Coronel. Zu Liesette Braams verbindet sie eine lange Freundschaft. «Ich fahre seit 2007 gemeinsam mit Gaby Rennen. Sie ist mein Fahrercoach und hat mir sehr viel beigebracht», so Braams. «Insbesondere in Zandvoort haben wir schon etliche Einsätze gemeinsam bestritten.»

Auf sportliche Ziele möchte sich Liesette Braams für den Auftritt in Zandvoort nicht festlegen. «Bei uns steht zunächst einmal der Spaß im Vordergrund», stellt sie klar. «Aber natürlich wollen wir uns gut schlagen. Wir werden wohl eher im hinteren Teil des starken Feldes unterwegs sein. Doch mit den anderen Amateur-Piloten wollen wir uns schon messen.»

Womöglich wird der McLaren von Las Moras Racing by Equipe Verschuur 2021 noch weitere Rennen in der ADAC GT4 Germany bestreiten. «Wir schauen uns zunächst einmal unsere Performance in Zandvoort an. Danach entscheiden wir über andere Rennen in der Serie. Den Nürburgring und den Hockenheimring kenne ich bereits. Der Sachsenring wäre jedoch neu für mich», blickt Braams voraus. «Im Moment ist noch alles offen. Grundsätzlich hätte ich aber schon Lust, in der ADAC GT4 Germany dabei zu bleiben.»