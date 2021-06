BMW M4 GT3 fährt die Bestzeit beim Test zu 24h Spa

Der neue Rennwagen aus München konnte bei den offiziellen Testfahrten zu den anstehenden 24 Stunden von Spa-Francorchamps glänzen. Am Rennen wird der neue Bolide in diesem Jahr aber noch nicht teilnehmen.

Guter Auftakt für den neuen BMW M4 GT3: Das Fahrzeug nahm bekanntlich an den Testfahrten für die 24 Stunden von Spa-Francorchamps teil – und konnte dort sogar die Bestzeit markieren. Am Ende der beiden Testtage stand eine Zeit von 2:17,968 Minuten zu Buche. Der BMW wurde in Spa von den Werksfahrern Augusto Farfus, Marco Wittmann und Nick Yelloly bewegt.

Beim anstehenden 24h Rennen (31. Juli/1. August) wird der M4 GT3 jedoch noch nicht starten. Der Einsatz beim abgelaufenen Test diente dazu, das Fahrzeug bei der SRO-Technikabteilung vorzustellen, damit erste Daten zum Erstellen einer passenden Balance of Performance (BoP) für 2022 gesammelt werden können. Der Wagen geht von Spa nun direkt an den Nürburgring, wo er am Samstag beim Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) teilnehmen wird. Da er noch nicht homologiert ist, fährt er auf der Nordschleife in der Klasse SP-X. Am Steuer sitzen dann Jens Klingmann und Sheldon van der Linde.

Aber auch ohne den M4 GT3 wäre die Bestzeit beim Test in Spa-Francorchamps an BMW gegangen. Denn der M6 GT3 von Walkenhorst Motorsport war das schnellste jener Fahrzeuge, die tatsächlich auch am Rennen in Belgien teilnehmen werden. Hier stand final eine Zeit von 2:18,621 Minuten auf der Uhr, die von Timo Glock erzielt wurde.

Insgesamt nahmen 61 Fahrzeuge an den Testfahrten auf der 7,004 Kilometer langen Stecke in den Ardennen teil. Diese verteilten sich auf die neun Marken Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche. Der erste Testtag war recht verregnet, sodass die Fahrzeuge die neuen Pirelli-Regenreifen für die GT3-Klasse ausprobieren konnten. An Tag zwei trocknete die Strecke dann ab, was entsprechende Zeitverbesserungen zur Folge hatte. An dieser Stelle sind die Zeiten der vier Sessions hinterlegt.

Die 24 Stunden von Spa-Francorchamps sind der alljährliche Höhepunkt im internationalen GT3-Sport. Das Rennen zählt zur GT World Challenge Europe und ist gleichzeitig auch Auftakt der Intercontinental GT Challenge. Letztgenannte besteht 2021 aus drei Rennen. Neben Spa sind das noch die 8h Indianapolis (im Oktober) und die 9h Kyalami (im Dezember).