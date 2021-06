ADAC Racing Weekend steht vor Debüt in Oschersleben 25.06.2021 - 06:47 Von Oliver Müller

ADAC Racing Weekend © Küs Team Bernhard Der Porsche 911 GT3 R vom Küs Team Bernhard startet im GTC Race

Am Wochenende ist es endlich soweit. Das vielbeachtete ADAC Racing Weekend startet in die erste Saison. Mit dem Paket will der ADAC vor allem den Breitensport stärken. Sieben Serien in Oschersleben dabei.