Robin Falkenbach: Fernziel ist das ADAC GT Masters

Robin Falkenbach absolviert 2021 seine zweite Saison in der ADAC GT4 Germany. Dafür wechselte er im Winter von der Ginetta in einen Mercedes-AMG und zu Leipert Motorsport. Seine Zukunft sieht er im ADAC GT Masters.

Robin Falkenbach hat sich der zweiten Saison in der ADAC GT4 Germany einen Namen gemacht. Drei Podestplätze und Punkte in fünf von bisher sechs Rennen zusammen Marc de Fulgencio sorgen für Tabellenrang vier im Mercedes-AMG von Leipert Motorsport. «Damit sind wir natürlich sehr zufrieden. Unser Speed war in jedem Rennen gut, sodass wir immer die Möglichkeit hatten, auf das Podium zu fahren», sagt Falkenbach zur ersten Saisonhälfte.

Schon beim Saisonauftakt in der Motorsport Arena Oschersleben konnte Falkenbach und de Fulgencio jubeln. Das Leipert-Duo schaffte er in der Magdeburger Börde zweimal Platz zwei. «Oschersleben war bislang das absolute Highlight der Saison», erklärt Falkenbach. «Um ehrlich zu sein, hatten wir gar nicht erwartet, gleich so weit vorne mit dabei zu sein. Das war ein super Wochenende.»

Am Red Bull Ring verteidigte das Mercedes-AMG-Duo Tabellenrang zwei, in Zandvoort folgte im Samstagsrennen das nächste Podium. Den Rückschlag gab es dann aber beim Sonntagslauf an der niederländischen Nordseeküste. «Schon die Qualifikation lief nicht wie erhofft», gibt Falkenbach zu. Das Rennen endete nach einem Crash mit einem Porsche schließlich vorzeitig. «Der Ausfall hat uns viele Punkte in der Meisterschaft gekostet, was natürlich schade ist.»

Zusätzlich zu Platz vier in der Gesamtwertung liegt der 19-Jährige auch auf Position zwei im Junior-Klassement. «Mittlerweile haben wir tatsächlich auch einen Blick auf die Junior-Wertung. Zu Saisonbeginn dachten wir, dass wir dort durch meine Silber-Einstufung chancenlos wären. Aber bis jetzt läuft es auch da sehr gut. Ich möchte definitiv zurück auf Platz eins.»

Aber auch im Gesamtklassement will Falkenbach noch ein Wörtchen im Titelkampf mitreden. «Wir müssen zunächst darauf achten, keine Ausfälle mehr zu haben und immer zu punkten. Mit starken Einzelergebnissen und Siegen wollen wir weiter auf uns aufmerksam machen. Die Tabellenführer Michael Schrey und Gabriele Piana fahren sehr konstant und haben auch schon ein Punktepolster. Wir geben uns auf jeden Fall noch nicht geschlagen und kämpfen weiter. Mal sehen, wo wir am Saisonende landen.»

Dabei kann sich Falkenbach auch auf einen starken Teamkollegen und eine gute Mannschaft verlassen. «Marc ist einfach ein super Typ. Er ist immer zu einhundert Prozent fokussiert. Wir kommen gut miteinander aus und verstehen uns auch privat. Man merkt ihm seine in den letzten Jahren gesammelte Erfahrung deutlich an.» Bei Leipert Motorsport fühlt sich Falkenbach gut aufgehoben «Das ganze Team arbeitet absolut professionell. Jeder brennt dort jeden Tag für den Motorsport. Es wird auf jedes noch so kleine Detail geachtet. Das ist einer der Gründe dafür, warum es bei uns in dieser Saison sportlich so gut läuft.»

Wie es für Robin Falkenbach über die Saison 2021 im Motorsport weitergeht, ist derzeit noch nicht fixiert. «Definitiv möchte ich in den GT3-Sport aufsteigen und im ADAC GT Masters antreten. Ich weiß noch nicht, ob es schon nächstes Jahr soweit sein wird. Aber mittelfristig ist es das Ziel, dort am Start zu stehen. Dafür ist die ADAC GT4 Germany die perfekte Einsteiger-Plattform.»