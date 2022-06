Zandvoort: Valentino Rossi wieder im Audi am Start 17.06.2022 - 06:26 Von Oliver Müller

© SRO Motorsports Group Heck des Audi R8 LMS GT3 evo II von Valentino Rossi

An diesem Wochenende steht die Saisonhalbzeit in der GT World Challenge Europe an. Schauplatz ist der Circuit Zandvoort in den Niederlanden. Mit dabei ist auch wieder Valentino Rossi. Er startet mit Frédéric Vervisch.