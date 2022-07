24h Spa: Startplatz 25 für Audi von Valentino Rossi

Valentino Rossi und seine beiden Teamkollegen Frederic Vervisch und Nico Müller werden die 24h von Spa-Francorchamps von der 25. Position aus beginnen. Die 20 Teilnehmer für die Super Pole stehen fest.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fand die Qualifikation für die 24 Stunden von Spa-Francorchamps statt. Mit dabei war auch Valentino Rossi. Der neunmalige Motorrad-Weltmeister wechselte über den Winter bekanntlich von zwei auf vier Räder und startet mit einem rund 585 PS starken Audi R8 LMS GT3 evo II vom Team WRT. Beim Klassiker in den belgischen Ardennen wechselt er sich am Steuer mit den beiden offiziellen Audi-Piloten Frederic Vervisch und Nico Müller ab. Das Trio fuhr den 25. Startplatz heraus.

Die Qualifikation ist in Spa in mehrere Teile untergliedert. Jeder Pilot hat eine 15 minütige Session zur Verfügung, um eine schnelle Rundenzeit zu produzieren. Am Ende wird pro Auto ein Durchschnittswert gebildet, anhand dessen das Qualifikationsergebnis errechnet wird. Rossi umrundete die 7,004 Kilometer lange Strecke in 2:18,618 Minuten, Vervisch schaffte 2:18,407 Minuten und Müller 2:17,633 Minuten. Kombiniert bedeutete dies 2:18,219 Minuten.

Mit Platz 25 in der Qualifikation hat das Trio jedoch den Sprung in die sogenannte Super Pole verpasst. Diese Session findet am heutigen Freitagabend ab 19:00 Uhr statt und ist lediglich den schnellsten 20 Autos der Qualifikation vorbehalten. In jedem dieser 20 Fahrzeuge tritt in der Super Pole ein Pilot an, der dann zwei Runden zur Verfügung hat, um den Startplatz innerhalb der Top 20 (und somit auch die Pole-Position) herauszufahren.

Ein Aston Martin Vantage AMR GT3, fünf Audi R8 LMS evo II GT3, ein BMW M4 GT3, vier Lamborghini Huracán GT3, vier Mercedes-AMG GT3, drei Porsche 911 GT3 R und zwei Ferrari 488 GT3 werden die Super Pole bestreiten. Bei den Ferrari handelt es sich um die beiden Fahrzeuge von Iron Lynx mit Antonio Fuoco, Daniel Serra und Davide Rigon (2:16,920 Minuten) sowie mit Miguel Molina, James Calado und Nicklas Nielsen (2:17,098 Minuten), die das Klassement in der Qualifikation anführten. An dieser Stelle ist das Ergebnis der Qualifikation aufgeführt.

Der Audi von Rossi/Vervisch/Müller muss die Super Pole folglich auslassen und wird am Freitag somit nur noch im 30 minütigen Warm-up antreten, welches auf 18:20 Uhr terminiert ist. Rennstart in Spa-Francorchamps ist dann am Samstag um 16:45 Uhr.